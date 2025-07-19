Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сан-Лоренсо» и «Химнасия» Ла-Плата. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Лоренсо» — «Химнасия» Ла-Плата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Святые» сильны и весьма амбициозны. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Лоренсо» не проигрывал в двух своих последних поединках. Причем в этих матчах команда пропустила лишь однажды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Лоренсо» одолел «Тальерес» Кордоба (2:1).

До того команда в серии пенальти переиграла «Кильмес». А вот поединок с «Платенсе» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Лоренсо» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Святые» нынче выглядят довольно уверенно. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Сан-Лоренсо» традиционно успешно противостоит «Химнасии». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за самые высокие места.

«Химнасия» Ла-Плата

Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата пока никак не выходит на проектную мощность. Команда на данный момент находится на скромном 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Химнасия» Ла-Плата не побеждает уже два матча кряду. Более того, в этих поединках команда отличилась всего один раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Химнасия» Ла-Плата уступила «Институто» (0:1).

До того команда в серии пенальти проиграла «Сентраль Кордобе». А вот чуть ранее она минимально одолела «Платенсе».

При этом «Химнасия» Ла-Плата в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Химнасия» Ла-Плата явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 2 мяча в 5 своих последних матчах.

При этом «Химнасия» Ла-Плата уступила «Сан-Лоренсо» в двух последних очных встречах. Причем в них команда не сумела отличиться ни разу.

Команда имеет довольно высокий потенциал. Вот только проблемы с реализацией голевых моментов никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Святые» не проигрывают 2 матча кряду

«Химнасия» Ла-Плата не побеждает 2 матча подряд

«Сан-Лоренсо» одолел «Химнасию» в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

Прогноз: «Сан-Лоренсо» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева борются за самые высокие места, к тому же способны прибавить во всех компонентах.

Ставка: Победа «Сан-Лоренсо» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.63