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    «Сан-Лоренсо» традиционно одолеет «Химнасию»

    Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Лоренсо» — «Химнасия» Ла-Плата
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    «Сан-Лоренсо»
    19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сан-Лоренсо» и «Химнасия» Ла-Плата. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Лоренсо» — «Химнасия» Ла-Плата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Святые» сильны и весьма амбициозны. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Лоренсо» не проигрывал в двух своих последних поединках. Причем в этих матчах команда пропустила лишь однажды.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Лоренсо» одолел «Тальерес» Кордоба (2:1).

    До того команда в серии пенальти переиграла «Кильмес». А вот поединок с «Платенсе» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Лоренсо» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Святые» нынче выглядят довольно уверенно. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Сан-Лоренсо» традиционно успешно противостоит «Химнасии». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за самые высокие места.

    «Химнасия» Ла-Плата

    Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата пока никак не выходит на проектную мощность. Команда на данный момент находится на скромном 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Химнасия» Ла-Плата не побеждает уже два матча кряду. Более того, в этих поединках команда отличилась всего один раз.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Химнасия» Ла-Плата уступила «Институто» (0:1).

    До того команда в серии пенальти проиграла «Сентраль Кордобе». А вот чуть ранее она минимально одолела «Платенсе».

    При этом «Химнасия» Ла-Плата в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Химнасия» Ла-Плата явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 2 мяча в 5 своих последних матчах.

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    При этом «Химнасия» Ла-Плата уступила «Сан-Лоренсо» в двух последних очных встречах. Причем в них команда не сумела отличиться ни разу.

    Команда имеет довольно высокий потенциал. Вот только проблемы с реализацией голевых моментов никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Святые» не проигрывают 2 матча кряду

    • «Химнасия» Ла-Плата не побеждает 2 матча подряд

    • «Сан-Лоренсо» одолел «Химнасию» в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.

    Прогноз: «Сан-Лоренсо» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, к тому же способны прибавить во всех компонентах.

    Ставка: Победа «Сан-Лоренсо» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата?

    Матч Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата состоится 19 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 19.07.202520:30. «Сан-Лоренсо» традиционно одолеет «Химнасию»
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