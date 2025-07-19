Сан-Лоренсо — Химнасия Ла-Плата. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

«Сан-Лоренсо»
Турнирное положение: «Святые» сильны и весьма амбициозны. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Сан-Лоренсо» не проигрывал в двух своих последних поединках. Причем в этих матчах команда пропустила лишь однажды.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Лоренсо» одолел «Тальерес» Кордоба (2:1).
До того команда в серии пенальти переиграла «Кильмес». А вот поединок с «Платенсе» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Лоренсо» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Святые» нынче выглядят довольно уверенно. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Сан-Лоренсо» традиционно успешно противостоит «Химнасии». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за самые высокие места.
«Химнасия» Ла-Плата
Турнирное положение: «Химнасия» Ла-Плата пока никак не выходит на проектную мощность. Команда на данный момент находится на скромном 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Химнасия» Ла-Плата не побеждает уже два матча кряду. Более того, в этих поединках команда отличилась всего один раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Химнасия» Ла-Плата уступила «Институто» (0:1).
До того команда в серии пенальти проиграла «Сентраль Кордобе». А вот чуть ранее она минимально одолела «Платенсе».
При этом «Химнасия» Ла-Плата в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Химнасия» Ла-Плата явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 2 мяча в 5 своих последних матчах.
При этом «Химнасия» Ла-Плата уступила «Сан-Лоренсо» в двух последних очных встречах. Причем в них команда не сумела отличиться ни разу.
Команда имеет довольно высокий потенциал. Вот только проблемы с реализацией голевых моментов никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- «Святые» не проигрывают 2 матча кряду
- «Химнасия» Ла-Плата не побеждает 2 матча подряд
- «Сан-Лоренсо» одолел «Химнасию» в двух последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.40 и 1.33.
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Прогноз: «Сан-Лоренсо» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева борются за самые высокие места, к тому же способны прибавить во всех компонентах.
Ставка: Победа «Сан-Лоренсо» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.63