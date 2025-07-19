Манчестер Юнайтед — Лидс. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» уступил аж в 18 поединках чемпионата. А вот отличились игроки команды 44 результативными выстрелами в 38 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Манкунианцы переиграли Гонконг (3:1).

До того команда была бита сборной АСЕАН. А вот поединок с «Астон Виллой» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Манкунианцы серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Лидсу». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Лидс» набрал 100 очков в 46 поединках второго по силе английского дивизиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Павлины» одолели «Плимут» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бристоль Сити» (4:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Сток Сити» (6:0).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Лидс» победил в 6 своих последних поединках. Да и проверить свои силы на фоне столь серьезного оппонента необходимо.

Команда в межсезонье заметно обновляется. Вот только «павлины» лишь начинают серию своих контрольных матчей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Манкунианцы уже 15 лет не проигрывают «Лидсу»

«Павлины» победили в 6 своих последних поединках

«Лидс» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.25.

Прогноз: Команда Аморима обязана обыгрывать новичка АПЛ, и явно сразу будет активна в атаке.

Манкунианцы имеют в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.44