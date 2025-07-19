Арсенал Тула — КАМАЗ: прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.60

19 июля в 1-м туре Первой лиги по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «КАМАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «КАМАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: В минувшем сезоне туляки оказались в самой середине таблицы, заняв 10-е место в турнирной таблице Первой лиге с 41 очком при разнице мячей 25:30.

«Арсенал» в минувшем сезоне одержал 8 побед, сыграл 17 раз вничью и проиграл в 9 встречах за 34 тура.

Последние матчи: «Арсенал» провел единственный товарищеский матч перед началом сезона против «Акрона», где была зафиксирована победа туляков со счетом 2:0.

В последнем матче сезона-2024/2025 туляки сыграли вничью дома против «Балтики» — 1:1.

До этого «канониры» обыграли в гостях «Уфу» (2:1) и проиграли «Родине» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Если учитывать товарищеский матч против «Акрона» и последние два тура Первой лиги, «Арсенал» три матча подряд не проигрывает.

В последних пяти матчах предыдущего сезона «Арсенал» одержал одну победу и по два раза сыграл вничью и потерпел поражения.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов недалеко ушла от своих оппонентов, заняв итоговое 11-е место в Первой лиге, набрав 38 очков с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 31:35.

«Автозаводцы» одержали в 34 матчах 10 побед, сыграли 8 раз вничью и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «КАМАЗ» провел два товарищеских матча в межсезонье. В последнем матче команда из Татарстана одержала победу над «Пари НН» со счетом 2:1.

В предыдущем матче предсезонки «КАМАЗ» сыграл вничью против казанского «Рубина» (1:1).

Не сыграют: травмированных в составе «армейцев» не имеется.

Состояние команды: Если судить по двум матчам товарищеского характера, то «КАМАЗ» выглядит относительно готовым к новому сезону в Первой лиге.

Если брать в учет только встречи в Первой лиге, то в последних пяти матчах минувшего сезона «автозаводцы» одержали одну победу и по два раза сыграл вничью и потерпел поражения.

Статистика для ставок

«Арсенал» забивает в трех очных матчах кряду

«КАМАЗ» в четырех матчах подряд и забивает, и пропускает

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров фаворитом является «Арсенал». Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.98. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 3.20. Победа гостей оценивается в 3.65.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 1.54 и 2.32.

Прогноз: Учитывая, что «КАМАЗ» не уходил без голов в матчах против команд РПЛ в «товарняках», а «Арсенал» неизменно забивал голы в трех очных встречах подряд.

Ставка: Обе забьют — Да за 2.10

Прогноз: Несмотря на то, что команды выдадут относительно результативный матч для Первой лиги, но можно и предположить, что туляки смогут одержать победу в домашнем матче.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.98.