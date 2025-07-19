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    Тульский «Арсенал» победит «КАМАЗ» в результативном матче

    Арсенал Тула — КАМАЗ: прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.60

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «КАМАЗ»
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    Товарищеский матч «Акрон» — «Арсенал» Тула
    19 июля в 1-м туре Первой лиги по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «КАМАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «КАМАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Июля 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 16:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: В минувшем сезоне туляки оказались в самой середине таблицы, заняв 10-е место в турнирной таблице Первой лиге с 41 очком при разнице мячей 25:30.

    «Арсенал» в минувшем сезоне одержал 8 побед, сыграл 17 раз вничью и проиграл в 9 встречах за 34 тура.

    Уфа — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Арсенал» провел единственный товарищеский матч перед началом сезона против «Акрона», где была зафиксирована победа туляков со счетом 2:0.

    В последнем матче сезона-2024/2025 туляки сыграли вничью дома против «Балтики» — 1:1.

    До этого «канониры» обыграли в гостях «Уфу» (2:1) и проиграли «Родине» (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Если учитывать товарищеский матч против «Акрона» и последние два тура Первой лиги, «Арсенал» три матча подряд не проигрывает.

    В последних пяти матчах предыдущего сезона «Арсенал» одержал одну победу и по два раза сыграл вничью и потерпел поражения.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов недалеко ушла от своих оппонентов, заняв итоговое 11-е место в Первой лиге, набрав 38 очков с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 31:35.

    «Автозаводцы» одержали в 34 матчах 10 побед, сыграли 8 раз вничью и потерпели 16 поражений.

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    • Последние матчи: «КАМАЗ» провел два товарищеских матча в межсезонье. В последнем матче команда из Татарстана одержала победу над «Пари НН» со счетом 2:1.

    В предыдущем матче предсезонки «КАМАЗ» сыграл вничью против казанского «Рубина» (1:1).

    Не сыграют: травмированных в составе «армейцев» не имеется.

    Состояние команды: Если судить по двум матчам товарищеского характера, то «КАМАЗ» выглядит относительно готовым к новому сезону в Первой лиге.

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    Если брать в учет только встречи в Первой лиге, то в последних пяти матчах минувшего сезона «автозаводцы» одержали одну победу и по два раза сыграл вничью и потерпел поражения.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» забивает в трех очных матчах кряду

    • «КАМАЗ» в четырех матчах подряд и забивает, и пропускает

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

    Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров фаворитом является «Арсенал». Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.98. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 3.20. Победа гостей оценивается в 3.65.

    ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 1.54 и 2.32.

    Прогноз: Учитывая, что «КАМАЗ» не уходил без голов в матчах против команд РПЛ в «товарняках», а «Арсенал» неизменно забивал голы в трех очных встречах подряд.

    Ставка: Обе забьют — Да за 2.10

    Прогноз: Несмотря на то, что команды выдадут относительно результативный матч для Первой лиги, но можно и предположить, что туляки смогут одержать победу в домашнем матче.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал Тула — КАМАЗ?

    Матч Арсенал Тула — КАМАЗ состоится 19 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют — Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал Тула — КАМАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют — Да» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал Тула — КАМАЗ?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал Тула — КАМАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров фаворитом является «Арсенал». Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.98. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 3.20. Победа гостей оценивается в 3.65.

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    Арсенал Тула — КАМАЗ: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 19.07.202516:00. Тульский «Арсенал» победит «КАМАЗ» в результативном матче
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