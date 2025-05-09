Ковентри — Сандерленд. Ставка (к. 1.90) и прогноз на плеф-офф английского Чемпионшипа 9 мая 2025 года

Коньяспор
Ризеспор
«Ковентри»
Турнирное положение: по итогам чемпионата «Ковентри» занял пятое место в таблице Чемпионшипа с 69 очками.
Последние матчи: в заключительной игре чемпионата команда Фрэнка Лэмпарда уверенно на своем поле разобралась с «Миддлсбро» (2:0).
Коньяспор — Ризеспор: коэффициенты букмекеров
На исходе первого тайма 23-летний хавбек Джек Рудони открыл счет в матче, он же оформил дубль на 87-й минуте. Эта победа обеспечила «Ковентри» выход в плей-офф Чемпионшипа.
Ранее было поражение в гостях от «Лутона» (0:1) и от «Плимута» (1:3).
Не сыграют: травмирован — Довин (в).
Состояние команды: после прихода на пост главного тренера «Ковентри» Лэмпарда по ходу сезона, клуб совершил огромный скачок в качестве игры и уверенности и неожиданно обеспечил себе участие в плей-офф, где будет решаться судьба одной путевки в АПЛ.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» занял четвертое место в таблице Чемпионшипа с 76 очками.
Последние матчи: в 46-м туре команда Режиса Ле Бри уступила на своем поле «КПР» со счетом 0:1. Игра ничего не решала, так как «Саутгемптон» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Единственный гол в матче был забит уже на пятой минуте.
До этого было поражение в гостях от «Оксфорда» (0:2) и на своем поле от «Блэкберна» (0:1).
Не сыграют: травмирован — Алезе (з).
Состояние команды: на протяжении всего сезона «черные коты» показывали футбол неплохого качества и по делу завоевали себе право играть в плей-офф. Французский специалист Ле Бри после успешной работы в «Лорьяне» смог в первый же сезон в «Сандерленде» сделать крепкий и боеспособный коллектив, не имея больших финансовых возможностей.
Статистика для ставок
- В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 2:2
- Во втором круге этого сезона «Ковентри» на своем поле разгромил «Сандерленд» (3:0)
- В прошлом сезоне «Ковентри» выиграл в гостях (3:0), а дома сыграл вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ковентри» дают 2,37, а на «Сандерленд» -3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,0.
Тотал меньше 2 идет за 1,84, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.
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Прогноз: обе соперника подходят к этой встрече в практически оптимальных составах, есть шансы увидеть результативный футбол высокого качества. Тотал немного занижен из-за важности встречи, поэтому можно попробовать его заиграть. «Ковентри» имеет разницу 64-58, а «Сандерленд» (58-44) после 46 матчей.
Основная ставка: тотал больше 2 за 1,9.
Прогноз: можно попробовать и более рисковый вариант. Лэмпард имеет огромный опыт борьбы за выход в АПЛ, он смог за короткий срок существенно преобразить игру своей команды и сделает ставку на домашнюю победу.
Дополнительная ставка: «Ковентри» выиграет за 2,37.