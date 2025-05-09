Ковентри — Сандерленд. Ставка (к. 1.90) и прогноз на плеф-офф английского Чемпионшипа 9 мая 2025 года

9 мая в первом полуфинале плей-офф английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Ковентри» — «Сандерленд». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: по итогам чемпионата «Ковентри» занял пятое место в таблице Чемпионшипа с 69 очками.

Последние матчи: в заключительной игре чемпионата команда Фрэнка Лэмпарда уверенно на своем поле разобралась с «Миддлсбро» (2:0).

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На исходе первого тайма 23-летний хавбек Джек Рудони открыл счет в матче, он же оформил дубль на 87-й минуте. Эта победа обеспечила «Ковентри» выход в плей-офф Чемпионшипа.

Ранее было поражение в гостях от «Лутона» (0:1) и от «Плимута» (1:3).

Не сыграют: травмирован — Довин (в).

Состояние команды: после прихода на пост главного тренера «Ковентри» Лэмпарда по ходу сезона, клуб совершил огромный скачок в качестве игры и уверенности и неожиданно обеспечил себе участие в плей-офф, где будет решаться судьба одной путевки в АПЛ.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» занял четвертое место в таблице Чемпионшипа с 76 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 46-м туре команда Режиса Ле Бри уступила на своем поле «КПР» со счетом 0:1. Игра ничего не решала, так как «Саутгемптон» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Единственный гол в матче был забит уже на пятой минуте.

До этого было поражение в гостях от «Оксфорда» (0:2) и на своем поле от «Блэкберна» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Алезе (з).

Состояние команды: на протяжении всего сезона «черные коты» показывали футбол неплохого качества и по делу завоевали себе право играть в плей-офф. Французский специалист Ле Бри после успешной работы в «Лорьяне» смог в первый же сезон в «Сандерленде» сделать крепкий и боеспособный коллектив, не имея больших финансовых возможностей.

Статистика для ставок

В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 2:2

Во втором круге этого сезона «Ковентри» на своем поле разгромил «Сандерленд» (3:0)

В прошлом сезоне «Ковентри» выиграл в гостях (3:0), а дома сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ковентри» дают 2,37, а на «Сандерленд» -3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идет за 1,84, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

Прогноз: обе соперника подходят к этой встрече в практически оптимальных составах, есть шансы увидеть результативный футбол высокого качества. Тотал немного занижен из-за важности встречи, поэтому можно попробовать его заиграть. «Ковентри» имеет разницу 64-58, а «Сандерленд» (58-44) после 46 матчей.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,9.

Прогноз: можно попробовать и более рисковый вариант. Лэмпард имеет огромный опыт борьбы за выход в АПЛ, он смог за короткий срок существенно преобразить игру своей команды и сделает ставку на домашнюю победу.

Дополнительная ставка: «Ковентри» выиграет за 2,37.