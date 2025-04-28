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    Гёзтепе — Истанбул Башакшехир: прогноз на матч турецкой Суперлиги 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гёзтепе» — «Истанбул Башакшехир»
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    Дениз Тюрюч («Истанбул Башакшехир»)
    28 апреля в 33-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гёзтепе» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 28 Апреля 2025 года

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •  Гёзтепе 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: «Гёзтепе» по итогам 30-ти туров турецкого первенства набрал 40 баллов и еще не обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона.

    Команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета (16-19-я позиции), а также на восемь очков отстает от нынешнего соперника.

    Гёзтепе — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках полуфинала Кубка Турции клуб на чужом поле проиграл «Трабзонспору» (0:2).

    Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив набрал лишь один балл, сыграв вничью с одним из стамбульских грандов — «Бешикташем» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Жуан, Мироши, Джалма Силва и Соле, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гёзтепе» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Ромуло — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 11-ю голами.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» по итогам 30-ти поединков турецкого первенства имеет в своем активе 48 очков и сражается на выход в еврокубки.

    Команда занимает шестую строчку и на четыре балла отстает от зоны континентальных тунниров (топ-4), а также на восемь пунктов опережает нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Газиантеп» (2:1).

    Перед этим коллектив в 31-м туре турецкого первенства в чужих стенах сумел одержать важнейшую победу над «Бешикташем» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмирован — Эргюн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Истанбул Башакшехир» выиграл с общей разницей мячей 8-2.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

    Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 20-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Гёзтепе» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Истанбул Башакшехира» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Истанбул Башакшехир» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Истанбул Башакшехира» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 3.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир?

    Матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир состоится 28 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гёзтепе — Истанбул Башакшехир?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гёзтепе — Истанбул Башакшехир?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гёзтепе — Истанбул Башакшехир?

    Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Истанбул Башакшехира» — в 3.35.

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    Гёзтепе — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 28.04.202520:00. Приблизится ли «Башакшехир» вплотную к зоне еврокубков?
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