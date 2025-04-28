Гёзтепе — Истанбул Башакшехир: прогноз на матч турецкой Суперлиги 28 апреля 2025 года

28 апреля в 33-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гёзтепе» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: «Гёзтепе» по итогам 30-ти туров турецкого первенства набрал 40 баллов и еще не обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона.

Команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета (16-19-я позиции), а также на восемь очков отстает от нынешнего соперника.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках полуфинала Кубка Турции клуб на чужом поле проиграл «Трабзонспору» (0:2).

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив набрал лишь один балл, сыграв вничью с одним из стамбульских грандов — «Бешикташем» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Жуан, Мироши, Джалма Силва и Соле, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гёзтепе» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Ромуло — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 11-ю голами.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» по итогам 30-ти поединков турецкого первенства имеет в своем активе 48 очков и сражается на выход в еврокубки.

Команда занимает шестую строчку и на четыре балла отстает от зоны континентальных тунниров (топ-4), а также на восемь пунктов опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Газиантеп» (2:1).

Перед этим коллектив в 31-м туре турецкого первенства в чужих стенах сумел одержать важнейшую победу над «Бешикташем» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмирован — Эргюн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Истанбул Башакшехир» выиграл с общей разницей мячей 8-2.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Кшиштоф Пёнтек — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 20-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Гёзтепе» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Истанбул Башакшехира» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Истанбул Башакшехир» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.25, победа «Истанбул Башакшехира» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 3.35