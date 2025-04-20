20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ланс». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» бодаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

При этом «Брест» на 6 пунктов отстают от первой шестерки. А вот забила команда 47 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Пираты» подписали мировую с «Сент-Этьеном» (3:3).

До того команда с минимальным счетом одолела «Монако». При этом чуть ранее она сумела расправиться с «Тулузой» (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Кенни Лала — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» в последних матчах смотрелись прилично. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.

Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Пираты» не проигрывают уже 5 матчей кряду.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на 8 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять очки. «Кроваво-золотые» уступили «Реймсу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Сент-Этьену» (1:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Дейвье Машаду — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Ланс» не преуспевает в плане реализации. «Кроваво-золотые» настреляли всего 32 мяча в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче вполне благоприятная ситуация. Между тем, проблемы с созиданием никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Кроваво-золотые» еще не потеряли надежду попасть в еврокубки.

Статистика для ставок

«Кроваво-золотые» в 2 последних очных встречах переиграли «Брест»

«Брест» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Ланс» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

Прогноз: Обе команды борются за выход в еврокубки, так что наверняка будут активны в атаке.

«Ланс» имеет явные проблемы в плане реализации, да и вообще, нынче крайне нестабилен.

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30