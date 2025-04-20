2-й таймАкрон — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Акрон» — «Спартак». Онлайн Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    Брест — Ланс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Брест Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ланс». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 18:15 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» бодаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Брест» на 6 пунктов отстают от первой шестерки. А вот забила команда 47 мячей в 29 поединках французского чемпионата.

    Брест — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Пираты» подписали мировую с «Сент-Этьеном» (3:3).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Монако». При этом чуть ранее она сумела расправиться с «Тулузой» (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Кенни Лала — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» в последних матчах смотрелись прилично. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.

    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Пираты» не проигрывают уже 5 матчей кряду.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ланс» на 8 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

  • Кто станет новым дирижером в полузащите «Реала» после Крооса? Шесть потенциальных решений
  • В этом сезоне «Реал» поплатился за нежелание искать замену Тони Кроосу
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять очки. «Кроваво-золотые» уступили «Реймсу» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Сент-Этьену» (1:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Дейвье Машаду — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Ланс» не преуспевает в плане реализации. «Кроваво-золотые» настреляли всего 32 мяча в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче вполне благоприятная ситуация. Между тем, проблемы с созиданием никуда не делись.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Кроваво-золотые» еще не потеряли надежду попасть в еврокубки.

    Статистика для ставок

    • «Кроваво-золотые» в 2 последних очных встречах переиграли «Брест»

    • «Брест» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Ланс» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

    Прогноз: Обе команды борются за выход в еврокубки, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Ланс» имеет явные проблемы в плане реализации, да и вообще, нынче крайне нестабилен.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брест — Ланс?

    Матч Брест — Ланс состоится 20 апреля 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брест — Ланс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брест — Ланс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брест — Ланс?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брест — Ланс?

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 15:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Данилович — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лечче — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вердер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Майнц — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брест — Ланс: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 20.04.202518:15. Забить получится не у всех
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры