17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Жувентуде». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Стервятники» новый сезон начали весьма позитивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Фламенго» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в воротах соперников игроки команды отличились 5 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фламенго» сумел переиграть «Гремио» (2:0).

До того команда была бита «Сентраль Кордобой» (1:2). Зато поединок с «Виторией» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фламенго» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Стервятники» мотивированы побороться за чемпионство. Да и подбор игроков по именам у команды весьма качественный.

Матчи с «Жувентуде» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фламенго» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Стервятники» намерены сохранить лидерство в чемпионате.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Попугаи» выдали вполне продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Жувентуде» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Попугаи» нанесли поражение «Сеаре» (2:1).

До того команда вчистую уступила «Ботафого» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Витории» (2:0).

При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Сиприано, Жилберто — травмированы.

Состояние команды: «Попугаи» пока относительно преуспевают в плане реализации. А вот оборона команды результативно ошиблась 3 раза.

При этом «Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных поединках. Да и вообще, стабильности результатов пока добиться не удается.

Главной проблемой команды является не самый высокий уровень реализации. Да и в кадровом плане у нее не все так позитивно.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. «Попугаи» имеют в своем составе вполне качественных исполнителей.

Статистика для ставок

«Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных матчах

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Фламенго» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды вполне качественно выглядят в плане реализации голевых моментов.

«Фламенго» явно будет максимально активно атаковать, да и оппонент не намерен лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00