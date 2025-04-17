ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Астон Вилла — ПСЖАстон Вилла — ПСЖ 3:2. Онлайн «Барселона»«Боруссия» Д — «Барселона» 3:1. Онлайн Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Фламенго» забьет и… пропустит?!

    Фламенго — Жувентуде. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Жувентуде»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро
    17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Жувентуде». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Апреля 2025 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 03:30 Жувентуде

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Стервятники» новый сезон начали весьма позитивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фламенго» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в воротах соперников игроки команды отличились 5 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фламенго» сумел переиграть «Гремио» (2:0).

    До того команда была бита «Сентраль Кордобой» (1:2). Зато поединок с «Виторией» завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фламенго» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Стервятники» мотивированы побороться за чемпионство. Да и подбор игроков по именам у команды весьма качественный.

    Матчи с «Жувентуде» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фламенго» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Стервятники» намерены сохранить лидерство в чемпионате.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Попугаи» выдали вполне продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жувентуде» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.

  • «Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
  • Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером «Шинника»
  • 14/04/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Попугаи» нанесли поражение «Сеаре» (2:1).

    До того команда вчистую уступила «Ботафого» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Витории» (2:0).

    При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Сиприано, Жилберто — травмированы.

    Состояние команды: «Попугаи» пока относительно преуспевают в плане реализации. А вот оборона команды результативно ошиблась 3 раза.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных поединках. Да и вообще, стабильности результатов пока добиться не удается.

    Главной проблемой команды является не самый высокий уровень реализации. Да и в кадровом плане у нее не все так позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. «Попугаи» имеют в своем составе вполне качественных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных матчах

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Фламенго» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Обе команды вполне качественно выглядят в плане реализации голевых моментов.

    «Фламенго» явно будет максимально активно атаковать, да и оппонент не намерен лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Фламенго — Жувентуде?

    Матч Фламенго — Жувентуде состоится 17 апреля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Фламенго — Жувентуде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Какую сделать ставку на матч Фламенго — Жувентуде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Жувентуде?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Жувентуде?

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Орландо — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Сеара — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Мартинес — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Учижима — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Андреева — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руне — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фламенго — Жувентуде: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 17.04.202503:30. «Фламенго» забьет и… пропустит?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры