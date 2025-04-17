Фламенго
Жувентуде
«Фламенго»
Турнирное положение: «Стервятники» новый сезон начали весьма позитивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Фламенго» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в воротах соперников игроки команды отличились 5 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фламенго» сумел переиграть «Гремио» (2:0).
До того команда была бита «Сентраль Кордобой» (1:2). Зато поединок с «Виторией» завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фламенго» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Стервятники» мотивированы побороться за чемпионство. Да и подбор игроков по именам у команды весьма качественный.
Матчи с «Жувентуде» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фламенго» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Стервятники» намерены сохранить лидерство в чемпионате.
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Попугаи» выдали вполне продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Жувентуде» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Попугаи» нанесли поражение «Сеаре» (2:1).
До того команда вчистую уступила «Ботафого» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Витории» (2:0).
При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Сиприано, Жилберто — травмированы.
Состояние команды: «Попугаи» пока относительно преуспевают в плане реализации. А вот оборона команды результативно ошиблась 3 раза.
При этом «Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных поединках. Да и вообще, стабильности результатов пока добиться не удается.
Главной проблемой команды является не самый высокий уровень реализации. Да и в кадровом плане у нее не все так позитивно.
Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. «Попугаи» имеют в своем составе вполне качественных исполнителей.
Статистика для ставок
- «Жувентуде» уступил в 3 своих последних выездных матчах
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Фламенго» в среднем пропускает реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.95Реал — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.95Интер — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Зенит — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Обе команды вполне качественно выглядят в плане реализации голевых моментов.
«Фламенго» явно будет максимально активно атаковать, да и оппонент не намерен лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00