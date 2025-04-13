Айнтрахт Ф
Хайденхайм
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы намерены попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Айнтрахт» на 14 очков отстает от идущего вторым «Байера». А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 28 матчах.
Айнтрахт Ф — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. Франкфуртцы не уступили «Тоттенхэму» (1:1).
До того команда досадным образом уступила «Вердеру» (0:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Штутгарту» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Ансгар Кнауфф, Кевин Трапп — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Айнтрахт» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что потенциал у команды огромнейший.
Матчи с «Хайденхаймом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Уго Экитике настрелял уже 13 мячей в текущем чемпионате.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Хайденхайм» на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда всего 32 мяча в 28 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. «Хайденхайм» уступил «Байеру» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Вольфсбургу» (1:0). Да и поединок с «Хольштайном» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе — травмированы.
Состояние команды: «Хайденхайм» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.
При этом «Хайденхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.
К слову, франкфуртцев команда не может обыграть уже почти 10 лет. После того она четырежды кряду уступила более авторитетному сопернику.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хайденхайм» способен преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» до последней коллизии победил дважды кряду
- «Айнтрахт» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Хайденхайм» уже почти 10 лет не может обыграть франкфуртцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Франкфуртцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Франкфуртцы намерены закрепиться на третье позиции, да и соперник пропускает уж слишком часто.
Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63