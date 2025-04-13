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    Франкфуртцы сразу понесутся в атаку

    Айнтрахт — Хайденхайм. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Хайденхайм»
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    Уго Экитике
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 18:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы намерены попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Айнтрахт» на 14 очков отстает от идущего вторым «Байера». А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 28 матчах.

    Айнтрахт Ф — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. Франкфуртцы не уступили «Тоттенхэму» (1:1).

    До того команда досадным образом уступила «Вердеру» (0:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Штутгарту» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Ансгар Кнауфф, Кевин Трапп — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Айнтрахт» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что потенциал у команды огромнейший.

    Матчи с «Хайденхаймом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Уго Экитике настрелял уже 13 мячей в текущем чемпионате.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хайденхайм» на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда всего 32 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. «Хайденхайм» уступил «Байеру» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Вольфсбургу» (1:0). Да и поединок с «Хольштайном» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе — травмированы.

    Состояние команды: «Хайденхайм» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.

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    При этом «Хайденхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

    К слову, франкфуртцев команда не может обыграть уже почти 10 лет. После того она четырежды кряду уступила более авторитетному сопернику.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хайденхайм» способен преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» до последней коллизии победил дважды кряду

    • «Айнтрахт» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Хайденхайм» уже почти 10 лет не может обыграть франкфуртцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Франкфуртцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Франкфуртцы намерены закрепиться на третье позиции, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Айнтрахт — Хайденхайм?

    Матч Айнтрахт — Хайденхайм состоится 13 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Какой прогноз на матч Айнтрахт — Хайденхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Айнтрахт — Хайденхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт — Хайденхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт — Хайденхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Айнтрахт — Хайденхайм: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 13.04.202518:30. Франкфуртцы сразу понесутся в атаку
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