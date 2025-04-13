13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы намерены попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Айнтрахт» на 14 очков отстает от идущего вторым «Байера». А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. Франкфуртцы не уступили «Тоттенхэму» (1:1).

До того команда досадным образом уступила «Вердеру» (0:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Штутгарту» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Ансгар Кнауфф, Кевин Трапп — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Айнтрахт» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что потенциал у команды огромнейший.

Матчи с «Хайденхаймом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Уго Экитике настрелял уже 13 мячей в текущем чемпионате.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом забила команда всего 32 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. «Хайденхайм» уступил «Байеру» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Вольфсбургу» (1:0). Да и поединок с «Хольштайном» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе — травмированы.

Состояние команды: «Хайденхайм» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.

При этом «Хайденхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

К слову, франкфуртцев команда не может обыграть уже почти 10 лет. После того она четырежды кряду уступила более авторитетному сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хайденхайм» способен преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» до последней коллизии победил дважды кряду

«Айнтрахт» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Хайденхайм» уже почти 10 лет не может обыграть франкфуртцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Франкфуртцы выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Франкфуртцы намерены закрепиться на третье позиции, да и соперник пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63