Шеффилд Юнайтед
Ковентри Сити
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Чемпионшипа с 80-ю очками в активе после 38-и туров. «Шеффилд» делит 1-ю с «Лидсом», который также набрал 80 баллов.
Команда также занимает 2-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 42 очка из 57-и возможных дома. «Шеффилд» пропустил всего 14 голов за 19 домашних матчей.
Шеффилд Юнайтед — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» (1:0), забив единственный гол на 64-й минуте. До этого «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Бристоль Сити» (1:1).
Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Шеффилд» трижды победил и однажды сыграл вничью, были также обыграны «Престон» (1:0) и КПР (2:1).
Не сыграют: Олли Арбластер, Гарри Кларк, Том Дэвис, Рис Норрингтон-Дэвис, Сай Сачдев, Джейми Шеклтон и Вини Соуза (у всех — травмы).
Состояние команды: Для того, чтобы «Шеффилду» гарантировать себе место в высшем дивизионе Англии необходимо занять 1-е или 2-е место. Сейчас команде на пятки наступает «Бернли».
У «Шеффилда» есть пара нападающих, которые могут решить исход матча. Связка Томас Кэннон — Тайриз Кэмпбелл на двоих забила уже 18 голов при 3-х голевых передачах.
«Ковентри»
Турнирное положение: Команда замыкает 5-ку лидеров в Чемпионшипе, набрав 59 очков после 38-и туров. «Ковентри» опережает 7-ю строчку лишь на 2 балла.
В гостях команда играет хуже, нежели дома. «Ковентри» набрал 23 очка из 57-и возможных, занимая по этому показателю 6-е место.
Последние матчи: В прошедшем туре Чемпионшипа команда разгромила «Сандерленд» со счетом 3:0, хет-трик в том матче оформил Хаджи Райт. До этого команда уступила «Дерби Каунтри» (0:2).
В последних 7-и встречах «Ковентри» победила 6 раз. За этот отрезок команда также обыграла «Сток Сити» (3:2), «Оксфорд Юнайтед» (3:2), «Престон» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (2:1) и КПР (1:0).
Не сыграет: Джек Рудони из-за травмы.
Состояние команды: «Ковентри» продолжает борьбу за топ-6 в Чемпионшипе, которое позволит команде выйти в стыки за право выступать в АПЛ. Им необходимо регулярно набирать очки, чтобы оставаться в гонке.
В последних 5-и очных встречах «Ковентри» лишь однажды проигрывал «Шеффилд Юнайтед». За этот период «Сити» также по 2 раза выиграл и сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
- «Ковентри» выиграл 6 раз в последних 7-и встречах
- В последних 5-и очных встречах «Шеффилд Юнайтед» обыгрывал «Ковентри» лишь 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.05, победа «Ковентри» — 3.70, ничья — за 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Ковентри» будет упираться до конца.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.00.
Прогноз: Можно предположить, что «Шеффилд Юнайтед» точно пропустит хотя-бы 1 гол.
Ставка: Обе забьют за 1.82.