В рамках 39-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» примет «Ковентри». Поединок пройдет 28 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ковентри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Чемпионшипа с 80-ю очками в активе после 38-и туров. «Шеффилд» делит 1-ю с «Лидсом», который также набрал 80 баллов.

Команда также занимает 2-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 42 очка из 57-и возможных дома. «Шеффилд» пропустил всего 14 голов за 19 домашних матчей.

Последние матчи: В прошлом туре команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» (1:0), забив единственный гол на 64-й минуте. До этого «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Бристоль Сити» (1:1).

Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Шеффилд» трижды победил и однажды сыграл вничью, были также обыграны «Престон» (1:0) и КПР (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Олли Арбластер, Гарри Кларк, Том Дэвис, Рис Норрингтон-Дэвис, Сай Сачдев, Джейми Шеклтон и Вини Соуза (у всех — травмы).

Состояние команды: Для того, чтобы «Шеффилду» гарантировать себе место в высшем дивизионе Англии необходимо занять 1-е или 2-е место. Сейчас команде на пятки наступает «Бернли».

У «Шеффилда» есть пара нападающих, которые могут решить исход матча. Связка Томас Кэннон — Тайриз Кэмпбелл на двоих забила уже 18 голов при 3-х голевых передачах.

«Ковентри»

Турнирное положение: Команда замыкает 5-ку лидеров в Чемпионшипе, набрав 59 очков после 38-и туров. «Ковентри» опережает 7-ю строчку лишь на 2 балла.

В гостях команда играет хуже, нежели дома. «Ковентри» набрал 23 очка из 57-и возможных, занимая по этому показателю 6-е место.

Последние матчи: В прошедшем туре Чемпионшипа команда разгромила «Сандерленд» со счетом 3:0, хет-трик в том матче оформил Хаджи Райт. До этого команда уступила «Дерби Каунтри» (0:2).

В последних 7-и встречах «Ковентри» победила 6 раз. За этот отрезок команда также обыграла «Сток Сити» (3:2), «Оксфорд Юнайтед» (3:2), «Престон» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (2:1) и КПР (1:0).

Не сыграет: Джек Рудони из-за травмы.

Состояние команды: «Ковентри» продолжает борьбу за топ-6 в Чемпионшипе, которое позволит команде выйти в стыки за право выступать в АПЛ. Им необходимо регулярно набирать очки, чтобы оставаться в гонке.

В последних 5-и очных встречах «Ковентри» лишь однажды проигрывал «Шеффилд Юнайтед». За этот период «Сити» также по 2 раза выиграл и сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

«Ковентри» выиграл 6 раз в последних 7-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Шеффилд Юнайтед» обыгрывал «Ковентри» лишь 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.05, победа «Ковентри» — 3.70, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Ковентри» будет упираться до конца.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Шеффилд Юнайтед» точно пропустит хотя-бы 1 гол.

Ставка: Обе забьют за 1.82.