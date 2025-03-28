Навбахор
Андижан
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» новый сезон начал довольно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Навбахор» в 2 стартовых турах добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Согдиану».
До того команда подписала мировую с самаркандским «Динамо» (0:0). Так что от «Навбахора» вполне резонно ожидать борьбы за самые высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Навбахор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Навбахор» постарается продлить свой успешный сериал. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Матчи с «Андижаном» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Навбахор» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Андижан» они не обыгрывают уже 2 года.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Андижан» в двух матчах чемпионата набрал всего 2 очка. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она дала бой «Насафу» (1:1).
До того команда не сумела переиграть «Коканд 1912» (1:1). Да и вообще, последнюю победу она добыла еще 2 месяца назад.
При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Андижан» вполне способен побороться за топ-5. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Андижан» не столь ярко атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась 2 раза.
Команда намерена дать бой одному из лидеров чемпионата. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «Андижан» традиционно успешно противостоит «Навбахору».
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- «Андижан» не побеждает уже 2 месяца
- «Навбахор» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.
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Прогноз: «Навбахор» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40