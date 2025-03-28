28 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Андижан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Андижан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» новый сезон начал довольно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Навбахор» в 2 стартовых турах добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Согдиану».

До того команда подписала мировую с самаркандским «Динамо» (0:0). Так что от «Навбахора» вполне резонно ожидать борьбы за самые высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Навбахор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Навбахор» постарается продлить свой успешный сериал. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Матчи с «Андижаном» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Навбахор» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Андижан» они не обыгрывают уже 2 года.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Андижан» в двух матчах чемпионата набрал всего 2 очка. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она дала бой «Насафу» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Коканд 1912» (1:1). Да и вообще, последнюю победу она добыла еще 2 месяца назад.

При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл 2 паритета. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Андижан» вполне способен побороться за топ-5. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Андижан» не столь ярко атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась 2 раза.

Команда намерена дать бой одному из лидеров чемпионата. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «Андижан» традиционно успешно противостоит «Навбахору».

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Андижан» не побеждает уже 2 месяца

«Навбахор» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Навбахор» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40