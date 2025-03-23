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    Обыграет ли снова Ирландия Болгарию?

    Ирландия — Болгария: хозяева выиграли в первом матче на выезде — победят ли они теперь уже дома? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.80 и 2.03

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    Мэтт Доэрти (Ирландия)
    23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Ирландия на своем поле сыграет против Болгарии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Болгария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С 23 Марта 2025 года

    Ирландия

  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Болгария

    Болгария

  • София
    •

    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия со счетом 2:1 выиграла на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому теперь может позволить себе даже сыграть вничью.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

    Ирландия — Болгария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Болгарией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Ирландия в гостях потерпела разгром от Англии (0:5).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив теперь уже набрал максимум баллов, обыграв Финляндию на своем поле с минимальным счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Ирландия выиграла три раза при двух поражениях.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на еще одну победу, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Пять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

    Болгария

    Турнирное положение: Болгария потерпела поражение на своем поле со счетом 1:2 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион ей нужно побеждать на выезде.

    Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Ирландией игре в последнем туре группы Лиги наций Болгария дома поделила очки с Беларусью (1:1).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал максимум баллов, одержав в чужих стенах победу над Люксембургом результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Болгария проиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы на победу, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на чужом поле.

    Четыре гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Ирландии забивала только одна команда

    • в двух последних матчах Болгарии забивали обе команды

    • в 11-ти из 13-ти последних матчей Болгария не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.00, победа Болгарии — в 6.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из оппонентов.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ирландии.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.03

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