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    Разгромит ли Чехия Фарерские острова?

    Чехия — Фарерские острова: прогноз и ставка на ЧМ-2026 22 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Чехия — Фарерские острова
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    сборная Чехии
    22 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Чехия и Фарерские острова. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чехия

    Турнирное положение: чешская «националка» здорово выступила в Лиге наций.

    Главная команда Чехии смогла набрать 11 очков в Лиге В, заняла первое место и поднялась в Лигу А.

    Чехи смогли 9 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «народная команда» в ноябре переиграла Грузию (2:1) и сыграла вничью с Албанией (0:0).

    В октябре же Чехия поделила очки с Украиной и победила Албанию (2:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    До этого же «локомотив» выиграл у Украины (3:2) и крупно уступил Грузии (1:4).

    Не сыграют: все футболисты сборной Чехии, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Ивана Гашека здорово выступили в прошлом году и теперь будут играть в Лиге А Лиги наций.

    У сборной Чехии всегда достаточно серьезный уровень, а тут, учитывая соперником по отборе, именно она и будет главным фаворитом в борьбе за выход на Мундиаль.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фареры достаточно средне выступили в прошлом розыгрыше Лиги наций.

    Фарерская национальная команда смогла набрала всего 6 очков, заняла 3 место в группе и осталась в Лиге С.

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    • «Красно-сине-белые» смогли забить всего 5 мячей, а пропустили 6.

    Последние матчи: в ноябре фарерцы проиграли Северной Македонии (0:1), но победили Армению (1:0).

    В октябре «рыбаки» сыграли вничью с Латвией (1:1) и Арменией (2:2).

    В сентябре же Фарерские острова уступили Латвии (0:1) и поделили очки с Северной Македонией (1:1).

    Не сыграют: все футболисты сборной Фарерских островов, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные Хокана Эриксона никогда не являются фаворитами своих групп, однако в последнее время Фарерские острова выступают все сильнее и с ними не бывает никому просто.

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    Безусловно, Фарерам будет практически невозможно навязать борьбу за выход на чемпионат мира, однако отобрать очки у фаворитов им точно под силу.

    Статистика для ставок

    • сборная Фарер выиграла только 1 из последних 9 матчей

    • сборная Чехии не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • в последнем очном матче в 2023 году Чехия обыграла Фарерские острова со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.50, а победа Фарерских островов — в 31.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.85.

    Прогноз: Фареры много не пропускают, поэтому поставим на то, что не будет забито много мячей.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.30.

    Прогноз: также думается, что Чехия не сможет разгромить своего соперника, хоть и намного сильнее Фарер.

    Ставка: победа сборной Фарерских островов с форой+2,5 за 2.00.

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    Чехия — Фарерские острова: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 22.03.202522:45. Разгромит ли Чехия Фарерские острова?
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