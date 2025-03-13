Английский «Челси» сыграет против датского «Копенгагена» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места основновного этапа. «Аристократы» набрали максимальные 18 очков, одержав 6 побед в 6 матчах. Таким образом клуб английской Премьер-лиги вышел в 1/8 финала напрямую, минуя раунд стыковых матчей.

Последние матчи: Лондонский клуб обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (2:1). В составе «Челси» мячи забили Рис Джеймс и Энцо Фернандес.

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Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Бадиашиле, Гиу, Джексон, Келлиман, Лавиа, Мадуэке и Чалоба, дисквалифицирован Мудрик.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Челси» одержал третью победу подряд, включая матчи английской Премьер-лиги против «Лестера» (1:0) и «Саутгемптона» (4:0).

«Копенгаген»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В 1/16 финала еврокубка датский клуб выбил из турнирной сетки немецкий «Хайденхайм» (1:2 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях). Путёвку в 1/8 финала еврокубка «Копенгаген» вырвал лишь в дополнительное время.

Последние матчи: «Копенгаген» проиграл в Лондоне «Челси» (1:2).

Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Буур, Ларссон, Корнелиус и Лерагер.

Состояние команды: «Копенгаген» не может выиграть на протяжении трёх матчей, включая матчи чемпионата Дании с командами «Сённерьюск» (1:1) и «Ольборг» (0:0).

Статистика для ставок

«Копенгаген» не может выиграть на протяжении трех матчей: 2 ничьи и 1 поражение

«Челси» одержал третью победу подряд

«Челси» выиграл у «Копенгагена» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Копенгагена» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30 соответственно.

Прогноз: В среднем за игру «Челси» забивает два мяча. Есть большая вероятность, что «аристократы» без гола с поля не уйдут.

Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Обе команды показали результативную игру в первой дуэли, не исключаем вероятности того, что «Челси» и «Копенгаген» забюьт от трех и более голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.