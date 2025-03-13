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    «Челси» шагнет в четверьтфинал Лиги конференций

    «Челси» — «Копенгаген»: Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Копенгаген»
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    «Челси» — «Лестер»
    Английский «Челси» сыграет против датского «Копенгагена» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места основновного этапа. «Аристократы» набрали максимальные 18 очков, одержав 6 побед в 6 матчах. Таким образом клуб английской Премьер-лиги вышел в 1/8 финала напрямую, минуя раунд стыковых матчей.

    Последние матчи: Лондонский клуб обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (2:1). В составе «Челси» мячи забили Рис Джеймс и Энцо Фернандес.

    Челси — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

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  • 1.344.907.60Бонус$1500
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    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Бадиашиле, Гиу, Джексон, Келлиман, Лавиа, Мадуэке и Чалоба, дисквалифицирован Мудрик.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Челси» одержал третью победу подряд, включая матчи английской Премьер-лиги против «Лестера» (1:0) и «Саутгемптона» (4:0).

    «Копенгаген»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В 1/16 финала еврокубка датский клуб выбил из турнирной сетки немецкий «Хайденхайм» (1:2 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях). Путёвку в 1/8 финала еврокубка «Копенгаген» вырвал лишь в дополнительное время.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: «Копенгаген» проиграл в Лондоне «Челси» (1:2).

    Не сыграют: 6 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Буур, Ларссон, Корнелиус и Лерагер.

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    Состояние команды: «Копенгаген» не может выиграть на протяжении трёх матчей, включая матчи чемпионата Дании с командами «Сённерьюск» (1:1) и «Ольборг» (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» не может выиграть на протяжении трех матчей: 2 ничьи и 1 поражение

    • «Челси» одержал третью победу подряд

    • «Челси» выиграл у «Копенгагена» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Копенгагена» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: В среднем за игру «Челси» забивает два мяча. Есть большая вероятность, что «аристократы» без гола с поля не уйдут.

    Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Обе команды показали результативную игру в первой дуэли, не исключаем вероятности того, что «Челси» и «Копенгаген» забюьт от трех и более голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.

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