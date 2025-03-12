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    «Спартак» быстро расправится с тольяттинцами

    «Акрон» — «Спартак»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок России, 12 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Спартак»
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    Манфред Угальде
    12 марта в 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 12 Марта 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы проводят весьма яркий сезон. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ.

    При этом «Акрон» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 20 матчах элитного дивизиона.

    Акрон — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тольяттинцы в областном дерби переиграли «Крылья Советов» (2:0).

    До того команда досадным образом уступила «Пари НН» (1:2). При этом чуть ранее она вчистую уступила «Уралу» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Акрон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тольяттинцы нынче пребывают в приличных кондициях. Да и рекордсмен Артем Дзюба не собирается останавливаться на достигнутой вершине!

    Матчи с «Спартаком» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных поединках «Акрон» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Тольяттинцы имеют весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за успех на обоих фронтах. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Спартак» на 3 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть даже балла. «Красно-белые» уступили «Рубину» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (2:0). Да и поединок с «Насафом» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-белые» вряд ли быстро отойдут от оплеухи в Казани. Да и оборона нередко допускает простейшие ошибки.

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    При этом «Спартак» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 39 мячей в 20 матчах РПЛ.

    В последнем очном поединке с тольяттинцами «красно-белые» победили. В ворота ершистого оппонента спартаковцы отгрузили 4 безответных мяча.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Даже при некоторой кадровой ротации подопечные Деяна Станковича постараются исправиться за последнюю неудачу.

    Статистика для ставок

    • Москвичи до последнего поражения победили 3 раза подряд

    • «Спартак» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Акрон» в 4 очных поединках лишь однажды уступил «красно-белым»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.13.

    Прогноз: Спартаковцы намерены реабилитироваться за казанскую коллизию, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    «Красно-белые» по именам смотрятся куда ярче соперника, плюс способны еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Акрон» — «Спартак»: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 12.03.202516:00. «Спартак» быстро расправится с тольяттинцами
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