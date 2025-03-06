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    Победит ли «Будё-Глимт» «Олимпиакос»?

    «Будё-Глимт» — «Олимпиакос»: Норвежцы ранее прошли «Твенте», но по силам ли им именитые греки? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.85 и 3.20

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Олимпиакос»
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    Аюб Эль-Кааби
    6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Олимпиакос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 23:00 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
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    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

    Команда после этого прошла в стыковых поединках нидерландский «Твенте», когда после поражения 1:2 на чужом поле обыграла соперника дома в дополнительное время — 5:2.

    Будё-Глимт — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: розыгрыш нового сезона норвежского первенства еще не начался, а в своем прошлом поединке Будё-Глимт как раз и обыграл «Твенте».

    В национальном чемпионате сезона 2024 года коллектив снова завоевал золотые медали, оторвавшись от своего ближайшего преследователя «Бранна» на три очка.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Басси и Ветти, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Будё-Глимт выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть силу их нынешнего соперника.

    Каспер Хёг — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Олимпиакос» по итогам основного раунда Лиги Европы занял седьмую позицию с 15 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

    Команда в основном раунде турнира обыграла «Брагу», «Мальмё», «Порту», «Карабах», сыграла вничью с «Рейнджерс», ФКСБ и «Твенте», а также проиграла «Лиону».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 25-й тур греческой Суперлиги, «Олимпиакос» на чужом поле обыграл АЕК Афины (1:0).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 25-ти поединков находится на первой позиции, на пять очков опережая своего ближайшего преследователя в лице того же АЕКа.

    Не сыграют: травмированны — Дани Гарсия, Пирола, Орта и Языджи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Олимпиакос» выиграл, а в 25-ти последних поединках она не проиграла.

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    Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто с учетом силы соперника, а также фактор его поля.

    Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчей «Олимпиакос» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.60, победа «Олимпиакоса» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 18-ти последних домашних поединках.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Олимпиакос» победит за 3.20

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