6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Олимпиакос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

Команда после этого прошла в стыковых поединках нидерландский «Твенте», когда после поражения 1:2 на чужом поле обыграла соперника дома в дополнительное время — 5:2.

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Последние матчи: розыгрыш нового сезона норвежского первенства еще не начался, а в своем прошлом поединке Будё-Глимт как раз и обыграл «Твенте».

В национальном чемпионате сезона 2024 года коллектив снова завоевал золотые медали, оторвавшись от своего ближайшего преследователя «Бранна» на три очка.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Басси и Ветти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Будё-Глимт выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть силу их нынешнего соперника.

Каспер Хёг — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» по итогам основного раунда Лиги Европы занял седьмую позицию с 15 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда в основном раунде турнира обыграла «Брагу», «Мальмё», «Порту», «Карабах», сыграла вничью с «Рейнджерс», ФКСБ и «Твенте», а также проиграла «Лиону».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 25-й тур греческой Суперлиги, «Олимпиакос» на чужом поле обыграл АЕК Афины (1:0).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 25-ти поединков находится на первой позиции, на пять очков опережая своего ближайшего преследователя в лице того же АЕКа.

Не сыграют: травмированны — Дани Гарсия, Пирола, Орта и Языджи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Олимпиакос» выиграл, а в 25-ти последних поединках она не проиграла.

Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто с учетом силы соперника, а также фактор его поля.

Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчей «Олимпиакос» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.60, победа «Олимпиакоса» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 18-ти последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Олимпиакос» победит за 3.20