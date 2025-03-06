Будё-Глимт
Олимпиакос
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.
Команда после этого прошла в стыковых поединках нидерландский «Твенте», когда после поражения 1:2 на чужом поле обыграла соперника дома в дополнительное время — 5:2.
Будё-Глимт — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: розыгрыш нового сезона норвежского первенства еще не начался, а в своем прошлом поединке Будё-Глимт как раз и обыграл «Твенте».
В национальном чемпионате сезона 2024 года коллектив снова завоевал золотые медали, оторвавшись от своего ближайшего преследователя «Бранна» на три очка.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Басси и Ветти, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Будё-Глимт выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть силу их нынешнего соперника.
Каспер Хёг — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.
«Олимпиакос»
Турнирное положение: «Олимпиакос» по итогам основного раунда Лиги Европы занял седьмую позицию с 15 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.
Команда в основном раунде турнира обыграла «Брагу», «Мальмё», «Порту», «Карабах», сыграла вничью с «Рейнджерс», ФКСБ и «Твенте», а также проиграла «Лиону».
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 25-й тур греческой Суперлиги, «Олимпиакос» на чужом поле обыграл АЕК Афины (1:0).
В своем национальном первенстве коллектив по итогам 25-ти поединков находится на первой позиции, на пять очков опережая своего ближайшего преследователя в лице того же АЕКа.
Не сыграют: травмированны — Дани Гарсия, Пирола, Орта и Языджи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Олимпиакос» выиграл, а в 25-ти последних поединках она не проиграла.
Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто с учетом силы соперника, а также фактор его поля.
Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчей «Олимпиакос» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.60, победа «Олимпиакоса» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 18-ти последних домашних поединках.
Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: «Олимпиакос» победит за 3.20