3 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» дома сразится с «Ипсвичем». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ноттингем Форест — Ипсвич: прогноз на футбол и ставка за 1.80, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 48 очками идет на третьем месте в АПЛ, опережая ближайшего преследователя всего на балл.

Коллектив Санто Эспириту за всю турнирную дистанцию отпраздновал 14 викторий, семь раз уступал и столько же раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 44:33.

Последние матчи: В своей предыдущей встрече «лесники» в родных стенах поделили очки с лондонским «Арсеналом», сыграв 0:0. Перед этим же они проиграли два поединка подряд, оба которые также пришлись на матчи АПЛ, уступив в гостевых встречах «Фулхэму» со счетом 1:2 и «Ньюкаслу» со счетом 3:4.

Не сыграют: Карлос Мигуэль пропустит данный поединок.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Красные» не совсем удачно провели свои четыре предыдущие игры во всех турнирах, дважды проиграв за это время и расписав две ничью по итогам основного времени. А перед этим «Ноттингем Форест» уступил только раз на протяжении 11 матчей во всех соревнованиях при одной мировой и девяти викториях, семь из которых были в рамках АПЛ.

В этом же розыгрыше Кубка Англии «лесники» сперва прошли «Лутон», обыграв его дома 2:0 в 1/32 финала, а на предыдущей стадии только по пенальти одолели третьелиговый «Эксетер Сити», завершив основное время 2:2.

«Ипсвич»

Турнирное положение: В английской Премьер-лиге данный коллектив идет на вылет. На данный момент он с 17 очками разместился на 18 строке и на пять пунктов отстает от безопасной позиции.

«Ипсвич» выиграл всего лишь три поединка из 27 проведенных, восемь встреч свел миром и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 26:57.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своем минувшем проведенном поединке «трактористы» уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, дважды сравнивая результат в этом матче. Встречей ранее они потерпели крупное домашнее фиаско от «Тоттенхема» со счетом 1:4, а перед этим расписали почетную мировую в Бирмингеме с «Астон Виллой», сыграв 1:1.

Не сыграют: Энсисо, Огбене и Уолтон — вне игры.

Состояние команды: «Ипсвич» в отрезке восьми своих предыдущих матчей с учетом всех соревнований потерпел шесть поражений, но только в двух случаях не смог отличиться. Также за этот отрезок поединков «трактористы» расписали один мировой исход и отпраздновали одну викторию, которая пришлась на кубковый поединок.

Всего же в текущем розыгрыше Кубка Англии «Ипсвич» преодолел уже два этапа, крупно обыграв на своем поле «Бристоль Роверс» со счетом 3:0 и «Ковентри Сити» на выезде со счетом 4:1.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» не может выиграть в основное время вот уже на протяжении четырех игр подряд, проиграв две из них

«Ипсвич» уступил дважды за три минувшие встречи при одном мировом исходе

В текущем чемпионате страны «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ипсвич» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 1.73, победа «Ипсвича» — 4.80, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии поставим в первую очередь на обмен забитыми мячами, потому что эти клубы в своих предыдущих поединках без забитого гола с поля уходили редко.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также не исключаем, что данный матч порадует результативностью и на двоих команды настреляют минимум три три гола.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.36.