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    Поединок порадует результативностью

    «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»: Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 3 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ипсвич»
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    «Ноттингем Форест»
    3 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» дома сразится с «Ипсвичем». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ноттингем Форест — Ипсвич: прогноз на футбол и ставка за 1.80, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 03 Марта 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 22:30 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Кубок ФА
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 48 очками идет на третьем месте в АПЛ, опережая ближайшего преследователя всего на балл.

    Коллектив Санто Эспириту за всю турнирную дистанцию отпраздновал 14 викторий, семь раз уступал и столько же раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 44:33.

    Ноттингем Форест — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей предыдущей встрече «лесники» в родных стенах поделили очки с лондонским «Арсеналом», сыграв 0:0. Перед этим же они проиграли два поединка подряд, оба которые также пришлись на матчи АПЛ, уступив в гостевых встречах «Фулхэму» со счетом 1:2 и «Ньюкаслу» со счетом 3:4.

    Не сыграют: Карлос Мигуэль пропустит данный поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Красные» не совсем удачно провели свои четыре предыдущие игры во всех турнирах, дважды проиграв за это время и расписав две ничью по итогам основного времени. А перед этим «Ноттингем Форест» уступил только раз на протяжении 11 матчей во всех соревнованиях при одной мировой и девяти викториях, семь из которых были в рамках АПЛ.

    В этом же розыгрыше Кубка Англии «лесники» сперва прошли «Лутон», обыграв его дома 2:0 в 1/32 финала, а на предыдущей стадии только по пенальти одолели третьелиговый «Эксетер Сити», завершив основное время 2:2.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: В английской Премьер-лиге данный коллектив идет на вылет. На данный момент он с 17 очками разместился на 18 строке и на пять пунктов отстает от безопасной позиции.

    «Ипсвич» выиграл всего лишь три поединка из 27 проведенных, восемь встреч свел миром и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 26:57.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своем минувшем проведенном поединке «трактористы» уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, дважды сравнивая результат в этом матче. Встречей ранее они потерпели крупное домашнее фиаско от «Тоттенхема» со счетом 1:4, а перед этим расписали почетную мировую в Бирмингеме с «Астон Виллой», сыграв 1:1.

    Не сыграют: Энсисо, Огбене и Уолтон — вне игры.

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    Состояние команды: «Ипсвич» в отрезке восьми своих предыдущих матчей с учетом всех соревнований потерпел шесть поражений, но только в двух случаях не смог отличиться. Также за этот отрезок поединков «трактористы» расписали один мировой исход и отпраздновали одну викторию, которая пришлась на кубковый поединок.

    Всего же в текущем розыгрыше Кубка Англии «Ипсвич» преодолел уже два этапа, крупно обыграв на своем поле «Бристоль Роверс» со счетом 3:0 и «Ковентри Сити» на выезде со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» не может выиграть в основное время вот уже на протяжении четырех игр подряд, проиграв две из них

    • «Ипсвич» уступил дважды за три минувшие встречи при одном мировом исходе

    • В текущем чемпионате страны «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ипсвич» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 1.73, победа «Ипсвича» — 4.80, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии поставим в первую очередь на обмен забитыми мячами, потому что эти клубы в своих предыдущих поединках без забитого гола с поля уходили редко.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также не исключаем, что данный матч порадует результативностью и на двоих команды настреляют минимум три три гола.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.36.

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