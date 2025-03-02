Монца
Торино
«Монца»
Турнирное положение: «Брианцоли» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 20 место в турнирной таблице Серии A.
При этом «Монца» на 9 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.
Монца — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брианцоли» по всем статьям уступили «Роме» (0:4).
До того команда расписала мировую с «Лечче» (0:0). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Лацио» (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Монца» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Джанлука Капрари, Гаэтано Кастровилли, Данило Д'Амброзио, Маттео Пессина, Стефано Сенси — травмированы.
Состояние команды: «Брианцоли» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 26 поединках чемпионата.
Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «брианцоли» имеют огромные кадровые пробоины.
«Торино»
Турнирное положение: Туринцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» на 10 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Туринцы нанесли поражение «Милану» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (2:3). А вот поединок с «Дженоа» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Борна Соса, Дуван Сапата — травмированы.
Состояние команды: Туринцы нынче выглядят не столь выгодно. «Быки» уже не потянут борьбу за выход в еврокубки, да и вылет им не угрожает.
При этом «Торино» явно не преуспевает в плане реализации. Туринцы настреляли 29 мячей в 26 матчах Серии A.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Николу Влашича, являющегося душой атак туринцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.
Статистика для ставок
- «Монца» не побеждала в 6 последних матчах
- «Торино» еще ни разу не проигрывал «Монце»
- «Монца» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Наполи — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Туринцы явно сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и «Монца» в последних матчах выглядит откровенно блекло.
Ставка: Победа «Торино» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30