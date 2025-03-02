2 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Торино». Начало игры — в 14:30 мск.

«Монца»

Турнирное положение: «Брианцоли» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 20 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Монца» на 9 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брианцоли» по всем статьям уступили «Роме» (0:4).

До того команда расписала мировую с «Лечче» (0:0). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Лацио» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Монца» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Джанлука Капрари, Гаэтано Кастровилли, Данило Д'Амброзио, Маттео Пессина, Стефано Сенси — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Брианцоли» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 26 поединках чемпионата.

Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «брианцоли» имеют огромные кадровые пробоины.

«Торино»

Турнирное положение: Туринцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 10 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Туринцы нанесли поражение «Милану» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (2:3). А вот поединок с «Дженоа» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Борна Соса, Дуван Сапата — травмированы.

Состояние команды: Туринцы нынче выглядят не столь выгодно. «Быки» уже не потянут борьбу за выход в еврокубки, да и вылет им не угрожает.

При этом «Торино» явно не преуспевает в плане реализации. Туринцы настреляли 29 мячей в 26 матчах Серии A.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Николу Влашича, являющегося душой атак туринцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

Статистика для ставок

«Монца» не побеждала в 6 последних матчах

«Торино» еще ни разу не проигрывал «Монце»

«Монца» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Туринцы явно сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и «Монца» в последних матчах выглядит откровенно блекло.

Ставка: Победа «Торино» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30