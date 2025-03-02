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    «Быки» добудут три очка

    «Монца» — «Торино»: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 2 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Торино»
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    «Торино»
    2 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Торино». Начало игры — в 14:30 мск.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 14:30 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Монца»

    Турнирное положение: «Брианцоли» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 20 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Монца» на 9 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 26 матчах.

    Монца — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брианцоли» по всем статьям уступили «Роме» (0:4).

    До того команда расписала мировую с «Лечче» (0:0). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Лацио» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Монца» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Джанлука Капрари, Гаэтано Кастровилли, Данило Д'Амброзио, Маттео Пессина, Стефано Сенси — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Брианцоли» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 26 поединках чемпионата.

    Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «брианцоли» имеют огромные кадровые пробоины.

    «Торино»

    Турнирное положение: Туринцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торино» на 10 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Туринцы нанесли поражение «Милану» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (2:3). А вот поединок с «Дженоа» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Борна Соса, Дуван Сапата — травмированы.

    Состояние команды: Туринцы нынче выглядят не столь выгодно. «Быки» уже не потянут борьбу за выход в еврокубки, да и вылет им не угрожает.

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    При этом «Торино» явно не преуспевает в плане реализации. Туринцы настреляли 29 мячей в 26 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Николу Влашича, являющегося душой атак туринцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Монца» не побеждала в 6 последних матчах

    • «Торино» еще ни разу не проигрывал «Монце»

    • «Монца» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Туринцы явно сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и «Монца» в последних матчах выглядит откровенно блекло.

    Ставка: Победа «Торино» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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