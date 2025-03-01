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    «Манчестер Сити» и забьет, и пропустит?!

    «Манчестер Сити» — «Плимут»: Ставка (к. 2.45) и прогноз на Кубок Англии 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Плимут»
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    Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    1 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Плимут». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:45 Плимут Аргайл

    Плимут Аргайл

  • Англия. Кубок ФА
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: команда из Манчестера в чемпионате страны борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

    «Горожане» сейчас имеют в своем активе 47 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Манчестерский коллектив смог 53 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

    Манчестер Сити — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «голубые» победили «Тоттенхэм» (1:0), но проиграли «Ливерпулю» (0:2).

    До этого же манчестерцы покинули Лигу чемпионов, уступив «Реалу» (1:3, 2:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «небесно-голубые» выиграли у «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.

    Не сыграют: травмированы Родри, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Оскар Бобб.

    Состояние команды: в настоящий момент «Манчестер Сити» борется за попадание в зону Лиги чемпионов и постарается забрать Кубок Англии. В целом, подопечные Хосепа Гвардиолы пока что откровенно проваливают текущий сезон.

    Зимой в «Манчестер Сити» пришли Нико, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш, а вот ушли Кайл Уокер и Каики.

    «Плимут»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне Чемпионшипа.

    Сейчас в активе коллектива из Плимута 30 очков и только 22-е место в турнирной таблице.

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    • «Пилигримы» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 68 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах плимутский коллектив сыграл вничью с «Кардиффом» (1:1) и «Лутоном» (1:1).

    До этого же «зеленая армия» проиграла «Блэкберну» (0:2). А вот в Кубке страны плимутцы сенсационно победили «Ливерпуль» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете находится только Брендан Гэллоуэй.

    Состояние команды: в этом сезоне «Плимут» выступает крайне неубедительно и главной задачей подопечных Мирона Муслича является сохранение прописки в Чемпионшипе.

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    Зимой в «Плимут» пришли Максим Таловеров и Никола Катич, а вот ушли Морган Уиттакер и Льюис Гибсон.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 11 матчей подряд

    • «Плимут» не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • Между собой команды еще не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.50, а победа «Плимута» — в 30.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.65.

    Прогноз: несмотря на фаворитизм «Сити», думается, что подопечные Хосепа Гвардиолы вполне могут пропустить.

    Ставка: обе забьют за 2.45.

    Прогноз: «Манчестер Сити» намного сильнее, но вполне может не разгромить «Плимут».

    Ставка: победа «Плимута» с форой+2,5 за 2.20.

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