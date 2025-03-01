1 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Плимут». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера в чемпионате страны борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Горожане» сейчас имеют в своем активе 47 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Манчестерский коллектив смог 53 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» победили «Тоттенхэм» (1:0), но проиграли «Ливерпулю» (0:2).

До этого же манчестерцы покинули Лигу чемпионов, уступив «Реалу» (1:3, 2:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «небесно-голубые» выиграли у «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмированы Родри, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Оскар Бобб.

Состояние команды: в настоящий момент «Манчестер Сити» борется за попадание в зону Лиги чемпионов и постарается забрать Кубок Англии. В целом, подопечные Хосепа Гвардиолы пока что откровенно проваливают текущий сезон.

Зимой в «Манчестер Сити» пришли Нико, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш, а вот ушли Кайл Уокер и Каики.

«Плимут»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне Чемпионшипа.

Сейчас в активе коллектива из Плимута 30 очков и только 22-е место в турнирной таблице.

«Пилигримы» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 68 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах плимутский коллектив сыграл вничью с «Кардиффом» (1:1) и «Лутоном» (1:1).

До этого же «зеленая армия» проиграла «Блэкберну» (0:2). А вот в Кубке страны плимутцы сенсационно победили «Ливерпуль» (1:0).

Не сыграют: в лазарете находится только Брендан Гэллоуэй.

Состояние команды: в этом сезоне «Плимут» выступает крайне неубедительно и главной задачей подопечных Мирона Муслича является сохранение прописки в Чемпионшипе.

Зимой в «Плимут» пришли Максим Таловеров и Никола Катич, а вот ушли Морган Уиттакер и Льюис Гибсон.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 11 матчей подряд

«Плимут» не может выиграть на протяжении 3 матчей

Между собой команды еще не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.50, а победа «Плимута» — в 30.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.65.

Прогноз: несмотря на фаворитизм «Сити», думается, что подопечные Хосепа Гвардиолы вполне могут пропустить.

Ставка: обе забьют за 2.45.

Прогноз: «Манчестер Сити» намного сильнее, но вполне может не разгромить «Плимут».

Ставка: победа «Плимута» с форой+2,5 за 2.20.