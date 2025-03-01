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    Пройдет ли «Пэлас» «Миллуолл» в Кубке Англии?

    «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»
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    Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Миллуолл». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 15:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 15:15 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Стокпорт Каунти» (1:0) и «Донкастер» (2:0).

    Команда по итогам 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает 12-ю позицию, на 10 баллов отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на 19 очков опережая зону вылета.

    Кристал Пэлас — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства «Орлы» в своих стенах разгромили «Астон Виллу» (4:1).

    В предыдущей игре в 26-м туре английской Премьер-лиге коллектив в чужих стенах набрали максимум баллов, обыграв на выезде «Фулхэм» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл четырежды при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на выход в четвертьфинал, особенно если учесть перевес над соперником в классе, а также преимущество своего поля.

    Три гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Дагенем энд Редбридж» (3:0) и «Лидс» (2:0).

    Команда после 34-х туров второго дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле одержал минимальную победу над «Дерби Каунти» (1:0).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Престоном» — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Чемпионшип, «Миллуолл» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы зацепиться за выход в четвертьфинал, пусть даже и на чужом поле, хотя это будет непросто против превосходящего его в классе соперника.

    Феми Азиз — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Кристал Пэлас» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Миллуолла» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Миллуолл» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.78.

    Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.


    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.70, победа «Миллуолла» — в 11.00. Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.

    Ставка: «Кристал Пэлас» победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.95

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