Кристал Пэлас
Миллуолл
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Стокпорт Каунти» (1:0) и «Донкастер» (2:0).
Команда по итогам 27-ми туров английской Премьер-лиги занимает 12-ю позицию, на 10 баллов отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на 19 очков опережая зону вылета.
Кристал Пэлас — Миллуолл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства «Орлы» в своих стенах разгромили «Астон Виллу» (4:1).
В предыдущей игре в 26-м туре английской Премьер-лиге коллектив в чужих стенах набрали максимум баллов, обыграв на выезде «Фулхэм» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл четырежды при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на выход в четвертьфинал, особенно если учесть перевес над соперником в классе, а также преимущество своего поля.
Три гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Миллуолл» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Дагенем энд Редбридж» (3:0) и «Лидс» (2:0).
Команда после 34-х туров второго дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле одержал минимальную победу над «Дерби Каунти» (1:0).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Престоном» — 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Чемпионшип, «Миллуолл» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы зацепиться за выход в четвертьфинал, пусть даже и на чужом поле, хотя это будет непросто против превосходящего его в классе соперника.
Феми Азиз — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей «Кристал Пэлас» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Миллуолла» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Миллуолл» не проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.78.
Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.
Ставка: «Кристал Пэлас» победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.95
Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.
Ставка: «Кристал Пэлас» победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.95