25 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Анталийцы в Кубке Турции не особо преуспевают. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице группы D.

При этом «Антальяспор» в 2 турах набрал 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она сумела переиграть «Касымпаша» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Адану Демирспор» (1:1). При этом чуть ранее она подписала сухой паритет с «Башакшехиром».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Антальяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Антальяспор» не особо результативно атакует. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках чемпионата Турции.

Матчи с «Бешикташем» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Антальяспор» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Анталийцы намерены побороться за выход в плей-офф.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Бешикташ» на 5 очков отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Орлы» переиграли «Эюпспор» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Трабзонспору» (2:1). Да и поединок с «Сивасспором» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Бешикташ» прибавляет. Команда победила в 4 матчах кряду.

При этом «Бешикташ» не слишком преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках чемпионата.

А вот в Кубке Турции «орлы» выглядят выгодно. По итогам 2 туров группового этапа команда разжилась 6 очками и занимает 1 место в таблице.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Орлы» победили в 4 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

«Антальяспор» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Орлы» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены продолжить свой победный сериал.

«Бешикташ» имеет в своем составе опытных атакующих исполнителей, и наверняка начнут встречу активно.

Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50