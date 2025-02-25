ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лион» — ПСЖПСЖ выдержал натиск «Лиона» и укрепил лидерство в Лиге 1 «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» громит «Ман Сити». Чемпионская гонка окончена? Винисиус ЖуниорПобеда малой кровью. «Реал» обыграл «Жирону», но остался вторым
    Все новости спорта

    «Орлы» сразу полетят в атаку!

    «Антальяспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 25 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    25 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Анталийцы в Кубке Турции не особо преуспевают. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице группы D.

    При этом «Антальяспор» в 2 турах набрал 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она сумела переиграть «Касымпаша» (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Адану Демирспор» (1:1). При этом чуть ранее она подписала сухой паритет с «Башакшехиром».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Антальяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Антальяспор» не особо результативно атакует. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках чемпионата Турции.

    Матчи с «Бешикташем» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Антальяспор» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Анталийцы намерены побороться за выход в плей-офф.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Бешикташ» на 5 очков отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

  • Конец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»?
  • Наставник донской команды хочет отдохнуть после семи лет работы в «Ростове»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Орлы» переиграли «Эюпспор» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Трабзонспору» (2:1). Да и поединок с «Сивасспором» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Бешикташ» прибавляет. Команда победила в 4 матчах кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Бешикташ» не слишком преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках чемпионата.

    А вот в Кубке Турции «орлы» выглядят выгодно. По итогам 2 туров группового этапа команда разжилась 6 очками и занимает 1 место в таблице.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Орлы» победили в 4 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    • «Антальяспор» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Орлы» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены продолжить свой победный сериал.

    «Бешикташ» имеет в своем составе опытных атакующих исполнителей, и наверняка начнут встречу активно.

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Читайте также

    «Антальяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.02.2025. Прогнозы на футбол. «Орлы» сразу полетят в атаку!
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры