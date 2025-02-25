«Антальяспор»
Турнирное положение: Анталийцы в Кубке Турции не особо преуспевают. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице группы D.
При этом «Антальяспор» в 2 турах набрал 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она сумела переиграть «Касымпаша» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Адану Демирспор» (1:1). При этом чуть ранее она подписала сухой паритет с «Башакшехиром».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Антальяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Антальяспор» не особо результативно атакует. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках чемпионата Турции.
Матчи с «Бешикташем» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Антальяспор» выиграл 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Анталийцы намерены побороться за выход в плей-офф.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Бешикташ» на 5 очков отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Орлы» переиграли «Эюпспор» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Трабзонспору» (2:1). Да и поединок с «Сивасспором» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Бешикташ» прибавляет. Команда победила в 4 матчах кряду.
При этом «Бешикташ» не слишком преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках чемпионата.
А вот в Кубке Турции «орлы» выглядят выгодно. По итогам 2 туров группового этапа команда разжилась 6 очками и занимает 1 место в таблице.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Орлы» победили в 4 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- «Антальяспор» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: «Орлы» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены продолжить свой победный сериал.
«Бешикташ» имеет в своем составе опытных атакующих исполнителей, и наверняка начнут встречу активно.
Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50