В субботу, 22 февраля, в поединке 26-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет римский «Лацио». Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Данный коллектив с 16 набранными очками идет предпоследним в таблице и на пять пунктов отстает от безопасной строки.

«Венеция» выиграла всего три игры из 25 сыгранных, семь раз расписала мировые и 15 встреч проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 22:41.

Последние матчи: «Трехцветные» уступили в своих трех предыдущих поединках чемпионата страны, проиграв в родных стенах со счетом 0:1 «Роме», а также в гостевых матчах «Удинезе» со счетом 2:3 и «Дженоа» со счетом 0:2 в прошлом туре.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Венеция» не может выиграть в рамках чемпионата Италии вот уже на протяжении восьми встреч кряду. Последняя их виктория состоялась еще в декабре дома над «Кальяри» со счетом 2:1.

И после этого команда расписала три мировых исхода и пять раз уходила с поля поверженной. Но коллектив уходил с поля без забитого мяча только в четырех играх из 12 минувших.

«Лацио»

Турнирное положение: Столичный клуб с 46 баллами сейчас разместился на пятой строке в таблице и от лидера отстает на 10 пунктов.

«Лацио» выиграл 14 игр из 25 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 47:34.

Последние матчи: «Орлята» весьма неплохо отыграли свои три предыдущих поединка. Сперва в данном отрезке они поочередно обыграли в гостях «Кальяри» со счетом 2:1 и на своей территории «Монцу» со счетом 5:1, а затем расписали мировую со счетом 2:2 с «Наполи» в Риме в предыдущем туре чемпионата Италии.

Не сыграют: Николо Ровелла, Матиас Весино, Патрик и Эльсеид Хисай не помогут своей команде.

Состояние команды: «Лацио» к данной встрече подходит с 3-матчевой серией без фиаско, которую начал двумя выигрышами, а продолжил результативной мировой.

Перед этим же римляне уступили в двух встречах подряд в различных турнирах, но оба раза с минимальной разницей в счете. До этого «небесно-голубые» за шесть матчей победили в половине случаев при двух мировых исходах и всего лишь одном фиаско.

И отметим то, что «лациале» в рамках чемпионата Италии не смогли отметиться в воротах соперника только раз за последние десять игр.

Статистика для ставок

«Венеция» проиграла три своих предыдущих поединка чемпионата

«Лацио» на выезде в Серии А выиграл четыре минувших матча и раз уступил

«Лацио» обыграл «Венецию» в четырех последних очных играх, в том числе и в первом круге в Риме — 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.72. Ничья оценена в 4.19, а победа «Венеции» оценена в 5.12.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.07 соответственно.

Прогноз: Римский коллектив наверняка даже в гостевой встрече сможет одолеть одного из аутсайдеров лиги и уверенно возьмет три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 2.16.

Прогноз: И еще ставим здесь на то, что «Лацио» сможет отметиться голами в воротах «Венеции» в каждом из проведенных таймов.

Ставка: «Лацио» забьет в обоих таймах за 2.45.