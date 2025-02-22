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    «Лацио» разживется тремя очками в Венеции

    «Венеция» — «Лацио». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Лацио»
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    «Лацио»
    В субботу, 22 февраля, в поединке 26-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет римский «Лацио». Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 16 набранными очками идет предпоследним в таблице и на пять пунктов отстает от безопасной строки.

    «Венеция» выиграла всего три игры из 25 сыгранных, семь раз расписала мировые и 15 встреч проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 22:41.

    Венеция — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Трехцветные» уступили в своих трех предыдущих поединках чемпионата страны, проиграв в родных стенах со счетом 0:1 «Роме», а также в гостевых матчах «Удинезе» со счетом 2:3 и «Дженоа» со счетом 0:2 в прошлом туре.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Венеция» не может выиграть в рамках чемпионата Италии вот уже на протяжении восьми встреч кряду. Последняя их виктория состоялась еще в декабре дома над «Кальяри» со счетом 2:1.

    И после этого команда расписала три мировых исхода и пять раз уходила с поля поверженной. Но коллектив уходил с поля без забитого мяча только в четырех играх из 12 минувших.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Столичный клуб с 46 баллами сейчас разместился на пятой строке в таблице и от лидера отстает на 10 пунктов.

    «Лацио» выиграл 14 игр из 25 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 47:34.

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    • Последние матчи: «Орлята» весьма неплохо отыграли свои три предыдущих поединка. Сперва в данном отрезке они поочередно обыграли в гостях «Кальяри» со счетом 2:1 и на своей территории «Монцу» со счетом 5:1, а затем расписали мировую со счетом 2:2 с «Наполи» в Риме в предыдущем туре чемпионата Италии.

    Не сыграют: Николо Ровелла, Матиас Весино, Патрик и Эльсеид Хисай не помогут своей команде.

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    Состояние команды: «Лацио» к данной встрече подходит с 3-матчевой серией без фиаско, которую начал двумя выигрышами, а продолжил результативной мировой.

    Перед этим же римляне уступили в двух встречах подряд в различных турнирах, но оба раза с минимальной разницей в счете. До этого «небесно-голубые» за шесть матчей победили в половине случаев при двух мировых исходах и всего лишь одном фиаско.

    И отметим то, что «лациале» в рамках чемпионата Италии не смогли отметиться в воротах соперника только раз за последние десять игр.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» проиграла три своих предыдущих поединка чемпионата

    • «Лацио» на выезде в Серии А выиграл четыре минувших матча и раз уступил

    • «Лацио» обыграл «Венецию» в четырех последних очных играх, в том числе и в первом круге в Риме — 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.72. Ничья оценена в 4.19, а победа «Венеции» оценена в 5.12.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Римский коллектив наверняка даже в гостевой встрече сможет одолеть одного из аутсайдеров лиги и уверенно возьмет три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 2.16.

    Прогноз: И еще ставим здесь на то, что «Лацио» сможет отметиться голами в воротах «Венеции» в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: «Лацио» забьет в обоих таймах за 2.45.

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