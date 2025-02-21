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    «Малага» переиграет «Тенерифе» на своем поле

    «Малага» — «Тенерифе»: Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Тенерифе»
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    «Малага»
    21 февраля в стартовом поединке 28-го тура испанской Сегунды «Малага» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Малага» — «Тенерифе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Февраля 2025 года

    Малага

  • Малага
    •  Малага 22:30 Тенерифе

    Тенерифе

  • Испания. Сегунда
    •

    «Малага»

    Турнирное положение: Андалусский коллектив с 35 набранными очками идет на 14 строке в турнирной таблице, опережая на десять пунктов зону вылета.

    «Малага» отпраздновала всего семь викторий в 27 поединках, шесть раз уступала и аж 14 встреч свела вничью, забила и пропустила по 28 голов.

    Малага — Тенерифе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Анчоусы» в своем предыдущем поединке чемпионата в выездной игре одолели аутсайдера «Картахену» со счетом 1:0, забив победный гол перед самым финальным свистком. Ранее у них была домашняя ничья с «Леванте» со счетом 1:1 и поражение в Сантандере от «Расинга» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Малага» выигрышем в прошлом своем проведенном поединке смогла прервать 5-матчевую серию без викторий в рамках Сегунды, где они два раза расписала мировые и трижды уходила с поля поверженной. Однако в каждом поединке данного периода «медузы» неизменно и забивали, и пропускали. До этого же отрезка коллектив отпраздновал две виктории и столько же раз сыграл вничью, пропустив в этих встречах лишь два мяча при семи забитых.

    «Тенерифе»

    Турнирное положение: Коллектив из Канарских островов с 19 очками идет предпоследним в турнирной таблице и на 11 пунктов отстает от безопасной строки.

    «Тенерифе» выиграл лишь четыре поединка из 27 проведенных, семь встреч свел вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 23:41.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Островитяне в двух своих предыдущих поединках очков не набрали, поочередно уступив в гостевой встрече «Эльче» со счетом 0:2 и «Кордове» дома со счетом 2:3 в прошлом туре. А перед этим они обыграли в родных стенах «Альбасете» со счетом 3:1.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: В 2025 году «Тенерифе» успел отыграть восемь матчей в рамках чемпионата Испании. И этих встречах «сине-белые» смогли отпраздновать две виктории, столько же игр завершили мировыми исходами и четыре раза потерпели фиаско, причем три из них были домашними. И за эти все поединки коллектив в четырех случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил в двух матчах.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Тенерифе» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0

    • «Малага» дома проиграла только раз за предыдущие девять игр при трех выигрышах и пяти мировых

    • «Тенерифе» в этом чемпионате в гостях еще не побеждал, расписав три мировые и десять раз проиграв

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Малаги» — 2.36, победа «Тенерифе» — 3.30, ничья — 2.93.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.65 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что на своей территории «Малага» сможет обыграть одного из аутсайдеров лиги, который в гостях в текущем сезоне имеет удручающую статистику.

    Рекомендуемая ставка: победа «Малаги» за 2.36.

    Прогноз: И также еще ожидаем от данного противостояния хотя бы несколько забитых мячей, ведь в своих предыдущих играх эти клубы выдавали в основном результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.98.

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