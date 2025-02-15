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    Одолеет ли «Вест Хэм» «Брентфорд»?

    «Вест Хэм» — «Брентфорд». Хозяева не выиграли в трех последних матчах, но победят ли они сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.83

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брентфорд»
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    Джаррод Боуэн
    «Вест Хэм» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 24-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда пребывает на 16-й позиции и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей крайне важно стабильно набирать очки.

    Вест Хэм — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура национального первенства лондонский клуб на чужом поле потерпел поражение от «Челси» (1:2).

    Ранее в 23-м туре английской Премьер-лиги коллектив набрал только один балл, когда опять-таки на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, Саммервиль и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны, «Вест Хэм» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на победу, тем не менее, если учесть текущий спад в игре соперника, а также фактор своего поля, у них все же неплохие перспективы на успех.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы и все еще претендует на выход в еврокубки.

    Команда занимает 15-ю позицию и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на три очка отстает от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Премьер-лиги «Пчелы» на своем поле потерпели поражение от «Тоттенхэма» — 0:2.

    Ранее лондонский коллектив набрал три очка, когда в чужих стенах смогли переиграть земляков из «Кристал Пэлас» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Тиаго, Густаво Нунеш, Флеккен, Генри, Дасилва и Хики, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три очка, а даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, который говорит в пользу соперника.

    Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Вест Хэм» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Брентфорда» забивала только одна команда

    • в семи из 11-ти последних матчей «Брентфорд» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Брентфорда» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев проиграли.

    Ставка: «Брентфорд» победит за 2.80

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    «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Вест Хэм» «Брентфорд»?
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