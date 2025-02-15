«Вест Хэм» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 24-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда пребывает на 16-й позиции и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей крайне важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура национального первенства лондонский клуб на чужом поле потерпел поражение от «Челси» (1:2).

Ранее в 23-м туре английской Премьер-лиги коллектив набрал только один балл, когда опять-таки на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, Саммервиль и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны, «Вест Хэм» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на победу, тем не менее, если учесть текущий спад в игре соперника, а также фактор своего поля, у них все же неплохие перспективы на успех.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы и все еще претендует на выход в еврокубки.

Команда занимает 15-ю позицию и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на три очка отстает от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Премьер-лиги «Пчелы» на своем поле потерпели поражение от «Тоттенхэма» — 0:2.

Ранее лондонский коллектив набрал три очка, когда в чужих стенах смогли переиграть земляков из «Кристал Пэлас» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Тиаго, Густаво Нунеш, Флеккен, Генри, Дасилва и Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три очка, а даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, который говорит в пользу соперника.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Вест Хэм» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Брентфорда» забивала только одна команда

в семи из 11-ти последних матчей «Брентфорд» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Брентфорда» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев проиграли.

Ставка: «Брентфорд» победит за 2.80