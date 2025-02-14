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    Аутсайдеру не поздоровится в игре с «Мирандесом»

    «Мирандес» — «Ферроль». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Ферроль»
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    «Мирандес»
    14 февраля в поединке 27-го тура испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Ферроля». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мирандес» — «Ферроль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Февраля 2025 года

    Мирандес

  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 22:30 Расинг Ф

    Расинг Ф

  • Фероль
    •

    «Мирандес»

    Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 45 баллами идет в топ-4 и имеет хорошие шансы повыситься в классе.

    «Мирандес» смог выиграть 13 встреч из 26 проведенных, а также шесть раз играл вничью и потерпел семь фиаско, разница мячей составляет 32:21.

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на выезде поделили очки с «Гранадой», расписав ничью со счетом 0:0. В двух же предыдущих поединках чемпионата страны они потерпели гостевое фиаско от «Кадиса» со счетом 1:3 и разгромили в родных стенах «Эльче» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Мирандес» за девять предыдущих игр чемпионата проиграл в трех случаях, каждый раз уступая в гостевых встречах, забив в них всего лишь один гол при пяти пропущенных. Также за это время коллектив одержал три виктории и два раза сыграл вничью. И отметим тот статистический факт, что «красные» в родных стенах неизменно отличались в восьми предыдущих своих встречах.

    «Ферроль»

    Турнирное положение: По итогам 25 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 22 очками идет в зоне вылета, отставая на пять баллов от безопасной позиции.

    «Ферроль» выиграл четыре поединка, десять раз играл вничью и 11 раз уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 16:37.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «зеленые дьяволы» в родных стенах потерпели фиаско от «Кастельона» со счетом 1:3. В двух же поединках перед этим они в Сантандере потерпели сокрушительное поражение от местного «Расинга» со счетом 0:6 и на выезде неожиданно одолели «Леванте» — 1:0.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: «Ферроль» в отрезке последних семи встреч первенства смог отпраздновать одну викторию, одолев в предпоследнем туре в Валенсии «Леванте» 1:0. Помимо этой виктории в данном отрезке галисийцы расписали один мировой исход и пять раз уходил с поля поверженным. Отметим, что победить коллектив смог в рамках Сегунды лишь в двух поединках из 16 предыдущих. Также в этом отрезке команда семь встреч свела вничью и потерпела семь поражений.

    Статистика для ставок

    • У «Мирандеса» 8-матчевая домашняя серия без поражений, в которой было шесть викторий

    • «Ферроль» в гостях проиграл только дважды за минувшие шесть игр при двух викториях и двух ничьих

    • В первом круге на поле «Ферроля» эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом чемпионате обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мирандеса» — 1.75, победа «Ферроля» — 5.30, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.62 и 1.46 соответственно.

    Прогноз: Претендент на повышения в классе на своей территории наверняка одолеет претендента на вылет, и закрепится в верхней части турнирки.

    Рекомендуемая ставка: победа «Мирандеса» за 1.75.

    Прогноз: И также ставим здесь еще на то, что «кабаны» отправят в ворота «Ферроля» больше одного гола.

    Ставка: ИТ «Мирандеса» больше 1,5 гола за 2.20.

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    «Мирандес» — «Ферроль»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. Аутсайдеру не поздоровится в игре с «Мирандесом»
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