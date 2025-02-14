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    «Антальяспор» сразу понесется в атаку

    «Адана Демирспор» — «Антальяспор». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Суперлига, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Антальяспор»
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    «Антальяспор»
    14 февраля в 24-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Антальяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Февраля 2025 года

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Антальяспор

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Адана Демирспор» набрал всего 5 зачетных пунктов в 21 матче. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 50 мячей.

    Адана Демирспор — Антальяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В перестрелке она уступила «Касымпаше» (3:5).

    До того команда проиграла еще и «Ризеспору» (2:3). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Адана Демирспор» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: Эндрю Гравийон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Адана Демирспор» слабовато атакует. Команда настреляла 20 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

    Матчи с «Антальяспором» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Адана Демирспор» победил 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от дна турнирной таблицы.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Анталийцы ходят в середняках Суперлиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Антальяспор» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Дома она расписала паритет с «Башакшехиром» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Бодрумспора» (1:3). А вот поединок с «Хатайспором» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Эрдоган Ешилюрт — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе «Антальяспор» выглядит не столь выгодно. Команда не может победить 2 матча кряду.

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    При этом «Антальяспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла всего 25 голов в 22 матчах.

    А вот «Адану Демирспор» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Причем обе виктории были добыты с разницей в один мяч.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно улучшать свою атакующую статистику.

    Статистика для ставок

    • «Антальяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Адана Демирспор» проиграл в 5 последних поединках

    • «Адана Демирспор» пропускает чаще всех в лиге — 50 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Антальяспор» явно способен поднатореть в плане реализации, да и оборона оппонента ошибается частенько.

    Анталийцы мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно сразу помчатся к воротам аутсайдера.

    Ставка: Победа «Антальяспора» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    «Адана Демирспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. «Антальяспор» сразу понесется в атаку
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