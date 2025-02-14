Адана Демирспор
Антальяспор
«Адана Демирспор»
Турнирное положение: «Адана Демирспор» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.
При этом «Адана Демирспор» набрал всего 5 зачетных пунктов в 21 матче. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 50 мячей.
Адана Демирспор — Антальяспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В перестрелке она уступила «Касымпаше» (3:5).
До того команда проиграла еще и «Ризеспору» (2:3). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Адана Демирспор» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: Эндрю Гравийон — травмирован.
Состояние команды: «Адана Демирспор» слабовато атакует. Команда настреляла 20 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.
Матчи с «Антальяспором» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Адана Демирспор» победил 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от дна турнирной таблицы.
«Антальяспор»
Турнирное положение: Анталийцы ходят в середняках Суперлиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Антальяспор» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 22 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Дома она расписала паритет с «Башакшехиром» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Бодрумспора» (1:3). А вот поединок с «Хатайспором» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Эрдоган Ешилюрт — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе «Антальяспор» выглядит не столь выгодно. Команда не может победить 2 матча кряду.
При этом «Антальяспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла всего 25 голов в 22 матчах.
А вот «Адану Демирспор» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Причем обе виктории были добыты с разницей в один мяч.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно улучшать свою атакующую статистику.
Статистика для ставок
- «Антальяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Адана Демирспор» проиграл в 5 последних поединках
- «Адана Демирспор» пропускает чаще всех в лиге — 50 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: «Антальяспор» явно способен поднатореть в плане реализации, да и оборона оппонента ошибается частенько.
Анталийцы мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно сразу помчатся к воротам аутсайдера.
Ставка: Победа «Антальяспора» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15