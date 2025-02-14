14 февраля в 24-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Антальяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

При этом «Адана Демирспор» набрал всего 5 зачетных пунктов в 21 матче. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 50 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В перестрелке она уступила «Касымпаше» (3:5).

До того команда проиграла еще и «Ризеспору» (2:3). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Адана Демирспор» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Эндрю Гравийон — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Адана Демирспор» слабовато атакует. Команда настреляла 20 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

Матчи с «Антальяспором» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Адана Демирспор» победил 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от дна турнирной таблицы.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Анталийцы ходят в середняках Суперлиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Антальяспор» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничью. Дома она расписала паритет с «Башакшехиром» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Бодрумспора» (1:3). А вот поединок с «Хатайспором» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Эрдоган Ешилюрт — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе «Антальяспор» выглядит не столь выгодно. Команда не может победить 2 матча кряду.

При этом «Антальяспор» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла всего 25 голов в 22 матчах.

А вот «Адану Демирспор» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Причем обе виктории были добыты с разницей в один мяч.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно улучшать свою атакующую статистику.

Статистика для ставок

«Антальяспор» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Адана Демирспор» проиграл в 5 последних поединках

«Адана Демирспор» пропускает чаще всех в лиге — 50 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Антальяспор» явно способен поднатореть в плане реализации, да и оборона оппонента ошибается частенько.

Анталийцы мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, и уж точно сразу помчатся к воротам аутсайдера.

Ставка: Победа «Антальяспора» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15