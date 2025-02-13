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    Соперники сыграют по низам?

    «Мольде» — «Шемрок Роверс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Шемрок Роверс»
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    «Челси» — «Шемрок Роверс»
    «Мольде» сыграет против «Шемрок Роверс» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Мольде

  • Мольде
    •  Мольде 23:00 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
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    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занял итоговое 23 место, набрав 7 очков.

    Последние матчи: В матче 6 тура еврокубка «Мольде» переиграл «Младу-Болеслав» (4:3).

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать две победы, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занял итоговое 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 11 набранных очков.

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    • Последние матчи: В последнем туре основной сетки Лиги конференции баскетболисты «Шемрок Роверс» потерпели фиаско в матче против «Челси» (1:5).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Рори Гаффни.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» одержал три победы, две встречи завершил вничью и один поединок проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Мольде» занял 23 место в Лиге конференций

    • «Шемрок Роверс» занял 10 место в Лиге конференций

    • В 2022-м в Лиге конференций «Мольде» дважды выиграла у «Шемрок Роверса» (3:0 — дома, 2:0 — в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа «Шемрок Роверса» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличаться в предстоящем матче.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Мольде» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
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