Мольде
Шэмрок Роверс
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занял итоговое 23 место, набрав 7 очков.
Последние матчи: В матче 6 тура еврокубка «Мольде» переиграл «Младу-Болеслав» (4:3).
Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать две победы, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занял итоговое 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 11 набранных очков.
Последние матчи: В последнем туре основной сетки Лиги конференции баскетболисты «Шемрок Роверс» потерпели фиаско в матче против «Челси» (1:5).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Рори Гаффни.
Состояние команды: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» одержал три победы, две встречи завершил вничью и один поединок проиграл.
Статистика для ставок
- «Мольде» занял 23 место в Лиге конференций
- «Шемрок Роверс» занял 10 место в Лиге конференций
- В 2022-м в Лиге конференций «Мольде» дважды выиграла у «Шемрок Роверса» (3:0 — дома, 2:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа «Шемрок Роверса» — в 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Брюгге — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.30Селтик — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличаться в предстоящем матче.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.