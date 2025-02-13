Ференцварош
Виктория П
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 17-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.
Команда набрала 12 баллов благодаря победам над «Ниццой», киевским «Динамо», «Мальмё» и АЗ Алкмаар, тогда как в остальных поединках потерпела поражения.
Ференцварош — Виктория П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 19-го тура венгерского первенства «Ференцварош» оказался слабее «Пушкаша» (0:1).
В своем национальном чемпионате коллектив из Будапешта находится на второй позиции с отставанием в два очка от лидера «Пушкаша» и отрывом в пять баллов от третьего в таблице «Пакша».
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Чиркович и Маига, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, на своем поле против соперника примерно того же класса они все же немалы.
Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с шестью голами.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам основного раунда Лиги Европы занял 16-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.
Команда набрала 14 баллов благодаря победам над «Реал Сосьедадом», «Динамо» Киев и «Андерлехтом», а также ничьим с «Айнтрахтом», «Лудогорцем» и ПАОКом.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на чешское первенство, «Виктория» Пльзень на своем поле обыграла «Слован» Либерец (3:2).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на второй позиции, на 10 очков отставая от лидера «Славии» Прага, а также на три балла опережая пражскую «Спарту».
Не сыграют: травмирован — Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Виктория» Пльзень два раза проиграла при одной победе.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же обещает им неплохие перспективы зацепиться хотя бы за мировую.
Принс Аду — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Виктории» Пльзень забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Виктории» Пльзень забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, победа «Виктории» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчей «Виктории» Пльзень.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03