13 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ференцварош» на своем поле сыграет против «Виктории» Пльзень. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 17-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 12 баллов благодаря победам над «Ниццой», киевским «Динамо», «Мальмё» и АЗ Алкмаар, тогда как в остальных поединках потерпела поражения.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 19-го тура венгерского первенства «Ференцварош» оказался слабее «Пушкаша» (0:1).

В своем национальном чемпионате коллектив из Будапешта находится на второй позиции с отставанием в два очка от лидера «Пушкаша» и отрывом в пять баллов от третьего в таблице «Пакша».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Чиркович и Маига, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ференцварош» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, на своем поле против соперника примерно того же класса они все же немалы.

Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с шестью голами.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам основного раунда Лиги Европы занял 16-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 14 баллов благодаря победам над «Реал Сосьедадом», «Динамо» Киев и «Андерлехтом», а также ничьим с «Айнтрахтом», «Лудогорцем» и ПАОКом.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на чешское первенство, «Виктория» Пльзень на своем поле обыграла «Слован» Либерец (3:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на второй позиции, на 10 очков отставая от лидера «Славии» Прага, а также на три балла опережая пражскую «Спарту».

Не сыграют: травмирован — Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Виктория» Пльзень два раза проиграла при одной победе.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же обещает им неплохие перспективы зацепиться хотя бы за мировую.

Принс Аду — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в восьми из 10-ти последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Виктории» Пльзень забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Виктории» Пльзень забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, победа «Виктории» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчей «Виктории» Пльзень.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03