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    Уверенная виктория «Галатасарая»?

    «Газиантеп» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Суперлига, 3 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Галатасарай»
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    3 февраля в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Февраля 2025 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 20:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Газиантеп» на 10 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 20 матчах.

    Газиантеп — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Самсунспору» (1:2).

    До того команда не сумела одолеть «Бодрумспор» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Адану Демирспор».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Газиантеп» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Энрик Саборит — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантеп» не столь результативно атакует. Команда настреляла 26 мячей в 20 поединках чемпионата.

    Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» уступил 5 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только стамбульцев они не могут обыграть без малого 3 года.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Стамбульцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» на 6 зачетных баллов опережает «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Стамбульцы в Лиге Европы уступили «Аяксу» (1:2).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Коньяспор». А вот поединок с киевским «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Керем Демирбей, Мауро Икарди — травмированы.

    Состояние команды: Стамбульцы нынче не столь мощны. Зато Виктор Осимхен настрелял 12 мячей, неплохо заменяя травмированного Икарди.

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    При этом «Галатасарай» пока что уверенно держится на вершине. Зато стамбульцы довольно неплохо атакуют: 53 забитых мяча в 20 матчах.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Без Икарди тяжеловато, да и хавбека Демирбея явно не хватает.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Стамбульцы намерены закрепиться на первой позиции.

    Статистика для ставок

    • «Газиантеп» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Пять последних очных поединков этих соперников завершились победами стамбульцев

    • «Галатасарай» в среднем забивает чуть меньше 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее сопеерника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Стамбульцы сильны в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Галатасарая»?
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