3 февраля в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Газиантеп»

Турнирное положение: «Газиантеп» ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Газиантеп» на 10 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Досадным образом она уступила «Самсунспору» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Бодрумспор» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Адану Демирспор».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Газиантеп» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Энрик Саборит — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Газиантеп» не столь результативно атакует. Команда настреляла 26 мячей в 20 поединках чемпионата.

Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Газиантеп» уступил 5 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только стамбульцев они не могут обыграть без малого 3 года.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 6 зачетных баллов опережает «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Стамбульцы в Лиге Европы уступили «Аяксу» (1:2).

До того команда с минимальным счетом одолела «Коньяспор». А вот поединок с киевским «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Керем Демирбей, Мауро Икарди — травмированы.

Состояние команды: Стамбульцы нынче не столь мощны. Зато Виктор Осимхен настрелял 12 мячей, неплохо заменяя травмированного Икарди.

При этом «Галатасарай» пока что уверенно держится на вершине. Зато стамбульцы довольно неплохо атакуют: 53 забитых мяча в 20 матчах.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Без Икарди тяжеловато, да и хавбека Демирбея явно не хватает.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Стамбульцы намерены закрепиться на первой позиции.

Статистика для ставок

«Газиантеп» не побеждал в 2 своих последних матчах

Пять последних очных поединков этих соперников завершились победами стамбульцев

«Галатасарай» в среднем забивает чуть меньше 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее сопеерника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Стамбульцы сильны в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Галатасарая» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25