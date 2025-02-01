Болонья
Комо
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» в Серии А находится на 8-м месте. У команды 34 набранных очка. «Болонья» одержала 8 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
Последние матчи: Стоит отметить, что в январе «Болонья» не проиграла ни одного матча. В каждом из шести поединков удалось добиться положительного результата.
Болонья — Комо: коэффициенты букмекеров
Ранее у «Болоньи» были два ничейных результата кряду. Команда разошлась миром с «Эмполи» в Серии А и лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов. Оба матча закончились вничью 1:1.
Состояние команды: «Болонье» было сложно играть сразу на нескольких фронтах. В Серии А команда сейчас находится за пределами еврокубковой зоны. Пока непонятно, получится ли сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне.
«Болонья» не проигрывает с 30 декабря. В этот день команда на своем поле уступила «Вероне» со счетом 2:3.
В родных стенах беспроигрышная серия «Болоньи» составляет три матча.
«Комо»
Турнирное положение: Для «Комо» главная задача — сохранить прописку в элитном дивизионе. Сейчас клуб находится на 13-м месте.
У «Комо» 5 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 36 мячей.
Последние матчи: «Комо» в январе провел четыре матча. Команда смогла выиграть одну встречу. 20 января был разгромлен «Удинезе» со счетом 4:1.
В январе «Комо» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а также дома уступил «Милану» и «Аталанте» с одинаковым счетом 1:2.
Состояние команды: «Комо» находится на расстоянии двух очков от зоны вылета. Клуб не часто набирает очки, поэтому очень быстро ситуация может ухудшиться.
В гостях «Комо» играет крайне неудачно. На чужих полях клуб редко добивается положительного результата. Последний раз на выезде «Комо» победил 24 сентября. Тогда команда в Бергамо неожиданно одолела «Аталанту» со счетом 3:2.
Букмекеры считают фаворитом «Болонью». В матче первого круга, который состоялся 14 сентября, клубы не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 2:2.
Статистика для ставок
- «Болонья» не проигрывает с 30 декабря
- «Комо» последний раз победил в гостях 24 сентября 2024 года
- В первом круге команды сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: «Болонья» сейчас смотрится очень неплохо. Команда постарается действовать первым номером и забить быстрый гол. Хозяева должны добиться победы.
Ставка: победа «Болоньи» за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой игре команды на двоих настреляют больше трех голов.
Ставка: ТБ 3 за 2.75