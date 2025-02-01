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    «Болонья» — «Комо». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Серия A, 1 февраля 2025 года

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    Сеск Фабрегас
    1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Комо». Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Февраля 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» в Серии А находится на 8-м месте. У команды 34 набранных очка. «Болонья» одержала 8 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

    Последние матчи: Стоит отметить, что в январе «Болонья» не проиграла ни одного матча. В каждом из шести поединков удалось добиться положительного результата.

    Болонья — Комо: коэффициенты букмекеров

    Ранее у «Болоньи» были два ничейных результата кряду. Команда разошлась миром с «Эмполи» в Серии А и лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов. Оба матча закончились вничью 1:1.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Болонье» было сложно играть сразу на нескольких фронтах. В Серии А команда сейчас находится за пределами еврокубковой зоны. Пока непонятно, получится ли сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне.

    «Болонья» не проигрывает с 30 декабря. В этот день команда на своем поле уступила «Вероне» со счетом 2:3.

    В родных стенах беспроигрышная серия «Болоньи» составляет три матча.

    «Комо»

    Турнирное положение: Для «Комо» главная задача — сохранить прописку в элитном дивизионе. Сейчас клуб находится на 13-м месте.

    У «Комо» 5 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 36 мячей.

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    • Последние матчи: «Комо» в январе провел четыре матча. Команда смогла выиграть одну встречу. 20 января был разгромлен «Удинезе» со счетом 4:1.

    В январе «Комо» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а также дома уступил «Милану» и «Аталанте» с одинаковым счетом 1:2.

    Состояние команды: «Комо» находится на расстоянии двух очков от зоны вылета. Клуб не часто набирает очки, поэтому очень быстро ситуация может ухудшиться.

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    В гостях «Комо» играет крайне неудачно. На чужих полях клуб редко добивается положительного результата. Последний раз на выезде «Комо» победил 24 сентября. Тогда команда в Бергамо неожиданно одолела «Аталанту» со счетом 3:2.

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью». В матче первого круга, который состоялся 14 сентября, клубы не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 2:2.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не проигрывает с 30 декабря

    • «Комо» последний раз победил в гостях 24 сентября 2024 года

    • В первом круге команды сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Болонья» сейчас смотрится очень неплохо. Команда постарается действовать первым номером и забить быстрый гол. Хозяева должны добиться победы.

    Ставка: победа «Болоньи» за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой игре команды на двоих настреляют больше трех голов.

    Ставка: ТБ 3 за 2.75

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