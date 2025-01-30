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    Пустит ли «Твенте» в плей-офф Лиги Европы «Бешикташ»?

    «Твенте» — «Бешикташ». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Лига Европы, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Бешикташ»
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    Рафа
    30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Твенте» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 23:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Твенте»

    Турнирное положение: «Твенте» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 26-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала семь баллов и лишь на два пункта отстает от зоны стыковых поединков за попадание в 1/8 финала турнира, которую как раз замыкает нынешний соперник, а значит ей нужна тоолько победа.

    Твенте — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Твенте» на чужом поле выиграл у «Мальмё» (3:2).

    В чемпионате Нидерландов коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Ламмерс, Хилгерс и Таха, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Твенте» три раза проиграл и дважды выиграл.

    Такая форма не обещает хозяев хороших шансов на победу, тем не менее, они немалы, если учесть фактор своего поля и большую мотивацию побеждать.

    Сэм Ламмерс, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 24-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала девять очков и только на два балла опережает 25-ю строчку, которая лишает шансов на стыковые матчи, поэтому ей крайне важно как минимум не проиграть.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на турецкое первенство, «Бешикташ» на чужом поле потерял очки в игре с «Антальяспором» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 20-ти поединков находится на шестой позиции с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-4).

    Не сыграют: травмированы — Сануч, Терзи, Габриэл Паулиста и Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Бешикташ» ни разу не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшее состояние их соперника.

    Жедсон Фернандеш, Рафа и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Твенте» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.70, победа «Бешикташа» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Твенте».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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    «Твенте» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Твенте» в плей-офф Лиги Европы «Бешикташ»?
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