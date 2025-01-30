30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» на своем поле сыграет против «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда лишь на два очка опережает 25-ю позицию, которая находится уже вне данной зоны, тогда как шансов выйти напрямую в 1/8 финала она уже лишилась.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась седьмой тур общего этапа Лиги Европы, «Мидтьюлланн» на чужом поле обыграл «Лудогорец» (2:0).

В своем национальном чемпионате датский коллектив по итогам 17-ти туров находится на второй позиции, уступая по дополнительным показателям лидеру «Копенгагену».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Мидтьюлланн» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, хотя их соперник явно не из легких.

Дарио Осорио — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 23-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда лишь на один балл опережает 25-ю позицию, которая находится уже вне данной зоны, тогда как шансов выйти напрямую в 1/8 финала она уже лишилась.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на первенство Турции, «Фенербахче» на своем поле обыграл «Гёзтепе» (3:2).

В своем национальном чемпионате коллектив Жозе Моуринью по итогам 20-ти туров находится на второй позиции с отставанием в шесть очков от лидера «Галатасарая».

Не сыграют: травмированы — Мюльдюр, Ливакович, Родриго Бекао и Остерволде, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» не проиграл, тогда как в шести последних играх пять раз выиграл.

Такая форма обещает гостям отличные шансы на победу, пусть даже у соперника и есть фактор его поля, тем не менее, ее класс позволяет рассчитывать на успех.

Юссеф Эн-Несери — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланна» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Фенербахче» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.60, победа «Мидтьюлланна» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в шести из 10-ти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Фенербахче» победит за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланна».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.60