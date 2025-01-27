«Касымпаша» в родных стенах сразится «Хатайспор» в 21-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 27 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Касимпаша»

Турнирное положение: Стамбульский коллектив с 22 набранными очками находится на 12 строке в таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета.

«Касимпаша» выиграла всего четыре матча из 19 проведенных, пять раз уступала и расписала аж десять мировых исходов, разница мячей составляет 27:33.

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Последние матчи: «Апачи» в предыдущем своем поединке чемпионата Турции поделили очки на выезде с «Коньяспор», сыграв со счетом 3:3. Перед этим они проиграли две игры кряду без забитых мячей и с крупным счетом, уступив дома 0:3 «Фенербахче» в Кубке страны и в гостях 0:5 «Гезтепе» в Суперлиге.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данной игре «Касимпаша» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех соревнований. За этот период времени команда потерпела два крупных проигрыша и расписала три результативные ничьи. Выиграть же стамбульцы смогли только дважды во всех турнирах за предыдущие девять встреч. Также в этом отрезке они потерпели два фиаско и расписали пять мировых исходов.

«Хатайспор»

Турнирное положение: Данный коллектив с 10 очками идет предпоследним в таблице и от безопасной позиции отстает на десять пунктов.

«Хатайспор» в текущем первенстве отпраздновал одну викторию, семь раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 17:32.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «бело-бордовые» на своей территории расписали почетную мировую с «Галатасараем», сыграв со счетом 1:1. До этого же они проиграли четыре встречи подряд в различных турнирах, но в трех из них смогли забить.

Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

Состояние команды: Сейчас у «Хатайспор» 7-матчевая серия без викторий, в которой было два ничейных результата и пять поражений. Однако в пяти играх данного отрезка команда смогла отличиться. Победить же коллектив сумел лишь однажды за свои десять минувших поединков во всех турнирах, да и то одолев лишь дома клуб из третьей лиги в Кубке страны. В остальных девяти встречах он еще четыре раза сыграл вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

Статистика для ставок

«Касымпаша» дома в Суперлиге выиграла лишь раз за девять предыдущих матчей при четырех ничьих и четырех фиаско

«Хатайспор» в текущем чемпионате в гостях еще не побеждал, проиграв шесть игр из восьми при двух мировых

В первом круге на поле «Хатайспор» эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Касимпаши» — 1.78, победа «Хатайспора» — 4.60, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.16 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Касимпаши», которая в текущем первенстве выступает немного лучше противника, да и будет играть при своих зрителях.

Рекомендуемая ставка: победа «Касимпаши» за 1.78.

Прогноз: И также прогнозируем здесь верховой исход, ведь зачастую матчи с участием этих клубов выходят довольно-таки результативными.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.12.