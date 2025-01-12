Фейеноорд
Утрехт
«Фейеноорд»
Турнирное положение: команда из Роттердама борется за высокие места в этом сезоне.
В настоящий момент «гордость юга» имеют в своем активе 35 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Фейеноорд — Утрехт: коэффициенты букмекеров
Роттердамский коллектив смог забить целых 40 мячей, а в свои ворота пропустил 21.
Последние матчи: в прошлом туре «Фейеноорд» крупно уступил ПСВ (0:3).
До этого же роттердамцы смогли переиграть «Хераклес» (5:2) и «Валвейк» (3:2).
Также подопечные Бриана Приске обыграли «Маастрихт» (2:1) в Кубке Нидерландов и «Спарту» (4:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Хван Ин Бом и Джордан Лотомба, а дисквалифицирован Квинтен Тимбер.
Состояние команды: «Фейеноорд» остается в борьбе за высокие места, но отставание от первого ПСВ составляет уже 10 очков, поэтому команда уже вряд ли поборется за чемпионский титул.
Думается, что «Фейеноорд» в любом случае будет биться до последнего и постарается забрать себе Кубок страны.
«Утрехт»
Турнирное положение: команда из одноименного города отлично как для себя выступает в текущем сезоне.
Сейчас коллектив из Утрехта имеет в своем активе 36 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.
«Утреги» 34 раза поразили ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.
Последние матчи: утрехтский коллектив в прошлом туре уступил «Фортуне» (2:5).
Также утрехтцы сыграли вничью с «Гоу Эхед Иглс» (3:3) и переиграли «Алмере Сити» (3:1).
Помимо этого, «Утрехт» смог разгромить «АФК» (8:0) и Кубке Нидерландов.
Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Ник Виргевер.
Состояние команды: подопечные Рона Янса отлично идут в этом сезоне и претендуют даже на борьбу за топ-3. В прошлом сезоне «Утрехт» был только седьмым.
Об этом говорит и усиление «Утрехта». Команда уже купила Милано Йонатанса и арендовала Себастьяна Аллера.
Статистика для ставок
- «Фейеноорд» выиграл 4 из последних 5 матчей во всех турнирах
- «Утрехт» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в 2024 году «Фейеноорд» победил «Утрехт» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Утрехта» — в 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.45.
- 2.50Ливерпуль — Аккрингтон: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
- 2.85Торино — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Удинезе — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.
Прогноз: «Утрехт» выступает достаточно хорошо и вполне может не проиграть в этой игре.
Ставка: победа «Утрехта» или ничья за 2.75.