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    «Фейеноорд» — «Утрехт». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Утрехт»
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    «Фейеноорд»
    В воскресенье, 12 января, в поединке 18-го тура нидерландской Эредивизи «Фейеноорд» на своем поле примет «Утрехт». Начало встречи — в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Утрехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 12 Января 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 16:30 Утрехт

    Утрехт

  • Утрехт
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: команда из Роттердама борется за высокие места в этом сезоне.

    В настоящий момент «гордость юга» имеют в своем активе 35 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

    Фейеноорд — Утрехт: коэффициенты букмекеров

    Роттердамский коллектив смог забить целых 40 мячей, а в свои ворота пропустил 21.

    Последние матчи: в прошлом туре «Фейеноорд» крупно уступил ПСВ (0:3).

    До этого же роттердамцы смогли переиграть «Хераклес» (5:2) и «Валвейк» (3:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также подопечные Бриана Приске обыграли «Маастрихт» (2:1) в Кубке Нидерландов и «Спарту» (4:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Хван Ин Бом и Джордан Лотомба, а дисквалифицирован Квинтен Тимбер.

    Состояние команды: «Фейеноорд» остается в борьбе за высокие места, но отставание от первого ПСВ составляет уже 10 очков, поэтому команда уже вряд ли поборется за чемпионский титул.

    Думается, что «Фейеноорд» в любом случае будет биться до последнего и постарается забрать себе Кубок страны.

    «Утрехт»

    Турнирное положение: команда из одноименного города отлично как для себя выступает в текущем сезоне.

    Сейчас коллектив из Утрехта имеет в своем активе 36 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

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    • «Утреги» 34 раза поразили ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: утрехтский коллектив в прошлом туре уступил «Фортуне» (2:5).

    Также утрехтцы сыграли вничью с «Гоу Эхед Иглс» (3:3) и переиграли «Алмере Сити» (3:1).

    Помимо этого, «Утрехт» смог разгромить «АФК» (8:0) и Кубке Нидерландов.

    Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Ник Виргевер.

    Состояние команды: подопечные Рона Янса отлично идут в этом сезоне и претендуют даже на борьбу за топ-3. В прошлом сезоне «Утрехт» был только седьмым.

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    Об этом говорит и усиление «Утрехта». Команда уже купила Милано Йонатанса и арендовала Себастьяна Аллера.

    Статистика для ставок

    • «Фейеноорд» выиграл 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Утрехт» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2024 году «Фейеноорд» победил «Утрехт» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Утрехта» — в 6.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

    Прогноз: «Утрехт» выступает достаточно хорошо и вполне может не проиграть в этой игре.

    Ставка: победа «Утрехта» или ничья за 2.75.

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