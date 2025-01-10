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    Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?

    «Боруссия» Д — «Байер». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Байер»
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    «Байер»
    10 января в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Байер». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Января 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Боруссия»

    Турнирное положение: команда из Дортмунда борется за тройку сильнейших в этом сезоне.

    Дортмундцы в настоящий момент имеют в своем активе 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Боруссия Д — Байер: коэффициенты букмекеров

    Дортмундский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «желто-черные» переиграли «Вольфсбург» (3:1), но сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    До этого же «шмели» также поделили очки с «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также «Боруссия» разгромила загребское «Динамо» (3:0), но уступила «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Филиппо Мане, Джулиан Райерсон, Никлас Зюле и Марсель Забитцер.

    Состояние команды: подопечные Нури Шахина все еще в борьбе как за тройку сильнейших в Бундеслиге, так и за плей-офф Лиги чемпионов.

    Думается, что «Боруссия» точно до последнего будет бороться за медали, поскольку отставание составляет всего два очка. Плотность в Бундеслиге велика.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенский коллектив старается защитить свой титул чемпиона в этом сезоне.

    Сейчас в активе леверкузенцев 32 очка и второе место в турнирной таблице.

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    • Команда из Леверкузена смогла забить 37 мячей, а в свои ворота пропустила только 21.

    Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» смогли победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).

    До этого же «Байер» также выиграл у «Санкт-Паули» (2:1) и «Униона» (2:1).

    Помимо этого, подопечные Хаби Алонсо переиграли «Зальцбург» (5:0) и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Бонифаце и Амин Адли.

    Состояние команды: в последнее время «Байер» смог набрать потрясающую форму и крушит всех на своем пути.

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    Леверкузенцы уже на расстоянии четырех очков подобрались к лидирующей «Баварии» и если все продолжится в том же духе, то они настигнут мюнхенцев.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» проиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • «Байер» выиграл 9 последних матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре «Боруссия» и «Байер» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.55, а победа «Боруссии» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Байер» сейчас в отличной форме и гонится за «Баварией», поэтому думается, что леверкузенцы победят.

    Ставка: победа «Байера» за 2.45.

    Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

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    «Боруссия» Д — «Байер»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
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