10 января в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Байер». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия»

Турнирное положение: команда из Дортмунда борется за тройку сильнейших в этом сезоне.

Дортмундцы в настоящий момент имеют в своем активе 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Дортмундский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «желто-черные» переиграли «Вольфсбург» (3:1), но сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

До этого же «шмели» также поделили очки с «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также «Боруссия» разгромила загребское «Динамо» (3:0), но уступила «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Филиппо Мане, Джулиан Райерсон, Никлас Зюле и Марсель Забитцер.

Состояние команды: подопечные Нури Шахина все еще в борьбе как за тройку сильнейших в Бундеслиге, так и за плей-офф Лиги чемпионов.

Думается, что «Боруссия» точно до последнего будет бороться за медали, поскольку отставание составляет всего два очка. Плотность в Бундеслиге велика.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив старается защитить свой титул чемпиона в этом сезоне.

Сейчас в активе леверкузенцев 32 очка и второе место в турнирной таблице.

Команда из Леверкузена смогла забить 37 мячей, а в свои ворота пропустила только 21.

Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» смогли победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).

До этого же «Байер» также выиграл у «Санкт-Паули» (2:1) и «Униона» (2:1).

Помимо этого, подопечные Хаби Алонсо переиграли «Зальцбург» (5:0) и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Бонифаце и Амин Адли.

Состояние команды: в последнее время «Байер» смог набрать потрясающую форму и крушит всех на своем пути.

Леверкузенцы уже на расстоянии четырех очков подобрались к лидирующей «Баварии» и если все продолжится в том же духе, то они настигнут мюнхенцев.

Статистика для ставок

«Боруссия» проиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл 9 последних матчей во всех турнирах

В последней очной игре «Боруссия» и «Байер» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.55, а победа «Боруссии» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Байер» сейчас в отличной форме и гонится за «Баварией», поэтому думается, что леверкузенцы победят.

Ставка: победа «Байера» за 2.45.

Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.