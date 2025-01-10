Боруссия Д
Байер
«Боруссия»
Турнирное положение: команда из Дортмунда борется за тройку сильнейших в этом сезоне.
Дортмундцы в настоящий момент имеют в своем активе 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Боруссия Д — Байер: коэффициенты букмекеров
Дортмундский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «желто-черные» переиграли «Вольфсбург» (3:1), но сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
До этого же «шмели» также поделили очки с «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также «Боруссия» разгромила загребское «Динамо» (3:0), но уступила «Барселоне» (2:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Филиппо Мане, Джулиан Райерсон, Никлас Зюле и Марсель Забитцер.
Состояние команды: подопечные Нури Шахина все еще в борьбе как за тройку сильнейших в Бундеслиге, так и за плей-офф Лиги чемпионов.
Думается, что «Боруссия» точно до последнего будет бороться за медали, поскольку отставание составляет всего два очка. Плотность в Бундеслиге велика.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив старается защитить свой титул чемпиона в этом сезоне.
Сейчас в активе леверкузенцев 32 очка и второе место в турнирной таблице.
Команда из Леверкузена смогла забить 37 мячей, а в свои ворота пропустила только 21.
Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» смогли победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).
До этого же «Байер» также выиграл у «Санкт-Паули» (2:1) и «Униона» (2:1).
Помимо этого, подопечные Хаби Алонсо переиграли «Зальцбург» (5:0) и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Бонифаце и Амин Адли.
Состояние команды: в последнее время «Байер» смог набрать потрясающую форму и крушит всех на своем пути.
Леверкузенцы уже на расстоянии четырех очков подобрались к лидирующей «Баварии» и если все продолжится в том же духе, то они настигнут мюнхенцев.
Статистика для ставок
- «Боруссия» проиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Байер» выиграл 9 последних матчей во всех турнирах
- В последней очной игре «Боруссия» и «Байер» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.55, а победа «Боруссии» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 2.08Реал — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90ПАОК — АЕК: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.85Аль-Наср — Аль-Ахдуд: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Байер» сейчас в отличной форме и гонится за «Баварией», поэтому думается, что леверкузенцы победят.
Ставка: победа «Байера» за 2.45.
Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.