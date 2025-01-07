7 января в 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Кадисия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. На текущий момент она расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Таавун» не столь ярко атакует, отличившись 14 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Таавун» в перестрелке уступил «Аль-Ахли» (2:4).

А вот до того команда минимально переиграла «Аль-Кува Аль-Джавию». Плюс поединок с «Аль-Раедом» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Таавун» забил 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Таавун» аж на 10 очков отстает от первой тройки. А вот до последней коллизии команда победила 3 раза кряду.

Поединки с «Аль-Кадисией» для команды исторически проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Аль-Таавун» выиграл трижды при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс команда обыграла «Аль-Кадисию» в двух последних очных поединках.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: «Аль-Кадисия» в текущем сезоне бьется за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Кадисия» настреляла лишь 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой только 8 раз в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Пьер-Эмерик Обамеянг и компания переиграли «Аль-Холуд» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Халиджу» (1:0). Да и поединок с «Аль-Насром» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Кадисия» победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Кадисия» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Вот только забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

При этом «Аль-Кадисия» выиграла в 7 своих последних поединках. Да и оборона команды является самой надежной в аравийской лиге.

Отличный сезон проводит неувядающий Обамеянг. В активе звездного габонца уже 6 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. Команда надеется на надежность собственных тылов.

Статистика для ставок

«Аль-Кадисия» выиграла в 7 последних матчах

«Аль-Таавун» до последней коллизии выиграл в 3 последних поединках

«Аль-Кадисия» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Кадисия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.94 и 1.78.

Прогноз: «Аль-Кадисия» намерена поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

«Аль-Кадисия» имеет весьма надежные тылы, да и фактор Обамеянга может стать решающим.

Ставка: Победа «Аль-Кадисии» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20