5 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ипсвич». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» находится на 8-м месте. Команда совсем немного отстает от зоны еврокубков. Клуб набрал 29 очков в 19 встречах.

Последние матчи: В декабре «Фулхэм» ни разу не проиграл. В прошлом месяце команда действовала весьма успешно. В семи матчах «Фулхэм» одержал две победы и пять раз сыграл вничью.

На своем поле «дачники» не проигрывают с 23 ноября. Тогда клуб разочаровал фанатов в домашней встрече с «Вулверхэмптоном». «Фулхэм» уступил в родных стенах со счетом 1:4.

Не сыграют: Берге, Нелсон, Рид, Тете — травмы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Фулхэм» постарается действовать первым номером. Вряд ли у команды возникнут проблемы в матче с одним из аутсайдеров АПЛ.

Букмекеры не верят в сенсацию. Высока вероятность, что три очка достанутся «Фулхэму». «Дачники» горят желанием начать 2025-й год с победы.

«Ипсвич»

Турнирное положение: У «Ипсвича» непростая ситуация. В нынешнем сезоне клуб, скорее всего, будет бороться за выживание.

На данный момент «Ипсвич» находится в зоне вылета. Набрано 15 очков в 19 матчах.

Последние матчи: 2024-й год «Ипсвич» закончил на мажорной ноте. 30 декабря команда дома неожиданно победила «Челси» со счетом 2:0. Отличились Лиам Делап и Омари Хатчинсон.

В последних десяти встречах «Ипсвич» одержал три победы. Клуб уже не раз доказывал, что его нельзя недооценивать. К примеру, 10 ноября «Ипсвич» в гостях сенсационно одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Не сыграют: Донасьен, Херст, Огбене, Туанзебе — травмированы.

Состояние команды: Конечно, гости будут стремиться всеми силами зацепиться за очки. «Ипсвич» очень хочет выкарабкаться из опасной зоны.

Наверняка победа над «Челси» вдохновила команду. Этот успех позволил «Ипсвичу» покинуть 19-е место в таблице. Стоит ли ждать второй виктории кряду?

В 2024 году «Ипсвич» и «Фулхэм» встретились 31 августа в рамках АПЛ. Тогда выявить сильнейшего не удалось. Игра закончилась вничью 1:1.

Статистика для ставок

На своем поле «Фулхэм» не проигрывает с 23 ноября

«Ипсвич» завершил 2024-й год победой над «Челси» со счетом 2:0

31 августа 2024 года «Ипсвич» и «Фулхэм» в АПЛ сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Ипсвич» хочет улучшить положение в таблице. Но «Фулхэм» сильнее своего соперника. У хозяев неплохие шансы одержать уверенную победу.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Фулхэм» не сразу реализует свое преимущество и на перерыв команды отправятся при равном счете.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.38