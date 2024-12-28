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    «Сидней» ждет разочарование?!

    «Сидней» — «Мельбурн Виктори». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сидней» — «Мельбурн Виктори»
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    «Сидней»
    28 декабря в 10-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Сидней» и «Мельбурн Виктори». Начало игры — в 11:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Сидней» — «Мельбурн Виктори», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 28 Декабря 2024 года

    Сидней

  • Сидней
    •  Сидней 11:35 Мельбурн Виктори

    Мельбурн Виктори

  • Мельбурн
    •

    «Сидней»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в шестерку сильнейших. Ныне она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Сидней» в 8 матчах набрал всего 10 очков. А вот средняя результативность команды чутьчку не достигает 2 голов за матч.

    Сидней — Мельбурн Виктори: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться одним баллом. Битва с «Аделаидой Юнайтед» принесла паритет (3:3).

    При этом «Сидней» до того уступил «Вестерн Юнайтед» (3:4). А вот немногим ранее команда проиграла еще и «Централ Кост Маринерс» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сидней» имеет огромные проблемы с надежностью тылов. В 8 поединках чемпионата команда пропустила 17 раз.

    Поединки с «Мельбурн Виктори» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Сидней» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только последняя виктория над «Мельбурн Викториом» случилась еще полтора года назад.

    «Мельбурн Виктори»

    Турнирное положение: «Мельбурн Виктори» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мельбурн Виктори» имеет сверхнадежные тылы. В 8 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота лишь 5 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Встреча с «Мельбурн Сити» завершилась вничью (1:1).

    При этом до того команда сумела обыграть «Перт Глори» (2:0). Плюс встреча с «Вестерн Юнайтед» завершилась минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мельбурн Виктори» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мельбурн Виктори» борется за лидерство в чемпионате. Вот только реализация явно прихрамывает: всего 13 забитых мячей в 8 поединках.

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    Причем «Мельбурн Виктори» не проигрывает 3 матча кряду. Вот только голы даются команде с какой-то невообразимой натугой.

    Зато в трех последних матчах с «Сиднеем» команда набрала 7 очков. Причем в этих поединках она пропустила всего лишь один раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона оппонента частенько совершает простейшие ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Мельбурн Виктори» пропускает реже всех в лиге — всего 5 мячей в 8 поединках

    • «Сидней» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Мельбурн Виктори» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сидней» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Сидней» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.

    Ставка: Победа «Мельбурн Виктори» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38

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    «Сидней» — «Мельбурн Виктори»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. «Сидней» ждет разочарование?!
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