Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» на данный момент замыкает топ-10. Клуб набрал 25 очков в 17 встречах. У «Брайтона» 6 побед, 7 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: В текущем месяце «Брайтон» ни разу не победил. В четырех встречах у команды две ничьи и два поражения.
Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Ранее «Брайтон» проиграл «Фулхэму» и «Кристал Пэлас» с одинаковым счетом 1:3. Также команда сыграла вничью с «Лестером» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1).
Не сыграют: Милнер.
Состояние команды: У «Брайтона» сильно снизились атакующие показатели. Клуб по созданным моментам находится лишь на 14-м месте. А вот с защитой другая проблема: команда пропустила аж на три гола больше ожидаемого по продвинутой таблице xG.
На своем поле «Брайтон» последний раз выигрывал 9 ноября. Тогда клуб дома смог одолеть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После этого «Брайтон» в родных стенах не побеждал.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 12-й строчке. У команды 23 очка по итогам 17 матчей.
«Брентфорд» одержал 7 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Разница мячей составляет 32-32.
Последние матчи: «Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду. Клуб проиграл «Челси», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форест».
В нынешнем месяце «Брентфорд» добился одной победы. 7 декабря команда в родных стенах одолела «Ньюкасл» со счетом 4:2.
Не сыграют: Айер, Да Силва, Нуньес, Генри, Хики, Йенсен, Пиннок, Игор, ван ден Берг.
Состояние команды: «Брентфорд» ужасно играет в гостях. Команда имеет худшую статистику в АПЛ и претендует на европейский антирекорд в топ-лигах.
До этого команды проводили друг с другом плотные малорезультативные игры. В шести официальных встречах лишь раз проходила ставка на верховой исход (1 апреля 2023 года была зафиксирована ничья 3:3).
«Брентфорд» в гостях способен отстоять ничью. Вряд ли стоит ждать зрелищный матч. Скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд.
Последний матч команды провели 3 апреля. Тогда «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0.
Статистика для ставок
- В декабре «Брайтон» ни разу не победил
- «Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду
- 3 апреля «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70.
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Прогноз: В апреле «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью. Тогда матч закончился со счетом 0:0. Не исключено, что команды снова не выявят сильнейшего.
Ставка: ничья за 4.30.
Прогноз: еще один прогноз, что за 90 минут команды не забьют больше трех голов.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.70