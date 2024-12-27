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    «Брайтон» — «Брентфорд». Ставка (к. 4.30) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Брентфорд»
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    «Брайтон»
    27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:30 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» на данный момент замыкает топ-10. Клуб набрал 25 очков в 17 встречах. У «Брайтона» 6 побед, 7 ничьих и 4 поражения.

    Последние матчи: В текущем месяце «Брайтон» ни разу не победил. В четырех встречах у команды две ничьи и два поражения.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Брайтон» проиграл «Фулхэму» и «Кристал Пэлас» с одинаковым счетом 1:3. Также команда сыграла вничью с «Лестером» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1).

    Не сыграют: Милнер.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: У «Брайтона» сильно снизились атакующие показатели. Клуб по созданным моментам находится лишь на 14-м месте. А вот с защитой другая проблема: команда пропустила аж на три гола больше ожидаемого по продвинутой таблице xG.

    На своем поле «Брайтон» последний раз выигрывал 9 ноября. Тогда клуб дома смог одолеть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После этого «Брайтон» в родных стенах не побеждал.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 12-й строчке. У команды 23 очка по итогам 17 матчей.

    «Брентфорд» одержал 7 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Разница мячей составляет 32-32.

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    • Последние матчи: «Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду. Клуб проиграл «Челси», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форест».

    В нынешнем месяце «Брентфорд» добился одной победы. 7 декабря команда в родных стенах одолела «Ньюкасл» со счетом 4:2.

    Не сыграют: Айер, Да Силва, Нуньес, Генри, Хики, Йенсен, Пиннок, Игор, ван ден Берг.

    Состояние команды: «Брентфорд» ужасно играет в гостях. Команда имеет худшую статистику в АПЛ и претендует на европейский антирекорд в топ-лигах.

    До этого команды проводили друг с другом плотные малорезультативные игры. В шести официальных встречах лишь раз проходила ставка на верховой исход (1 апреля 2023 года была зафиксирована ничья 3:3).

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    «Брентфорд» в гостях способен отстоять ничью. Вряд ли стоит ждать зрелищный матч. Скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд.

    Последний матч команды провели 3 апреля. Тогда «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0.

    Статистика для ставок

    • В декабре «Брайтон» ни разу не победил

    • «Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду

    • 3 апреля «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70.

    Прогноз: В апреле «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью. Тогда матч закончился со счетом 0:0. Не исключено, что команды снова не выявят сильнейшего.

    Ставка: ничья за 4.30.

    Прогноз: еще один прогноз, что за 90 минут команды не забьют больше трех голов.

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.70

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