27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» на данный момент замыкает топ-10. Клуб набрал 25 очков в 17 встречах. У «Брайтона» 6 побед, 7 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: В текущем месяце «Брайтон» ни разу не победил. В четырех встречах у команды две ничьи и два поражения.

Ранее «Брайтон» проиграл «Фулхэму» и «Кристал Пэлас» с одинаковым счетом 1:3. Также команда сыграла вничью с «Лестером» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1).

Не сыграют: Милнер.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: У «Брайтона» сильно снизились атакующие показатели. Клуб по созданным моментам находится лишь на 14-м месте. А вот с защитой другая проблема: команда пропустила аж на три гола больше ожидаемого по продвинутой таблице xG.

На своем поле «Брайтон» последний раз выигрывал 9 ноября. Тогда клуб дома смог одолеть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После этого «Брайтон» в родных стенах не побеждал.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 12-й строчке. У команды 23 очка по итогам 17 матчей.

«Брентфорд» одержал 7 побед, два раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Разница мячей составляет 32-32.

Последние матчи: «Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду. Клуб проиграл «Челси», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форест».

В нынешнем месяце «Брентфорд» добился одной победы. 7 декабря команда в родных стенах одолела «Ньюкасл» со счетом 4:2.

Не сыграют: Айер, Да Силва, Нуньес, Генри, Хики, Йенсен, Пиннок, Игор, ван ден Берг.

Состояние команды: «Брентфорд» ужасно играет в гостях. Команда имеет худшую статистику в АПЛ и претендует на европейский антирекорд в топ-лигах.

До этого команды проводили друг с другом плотные малорезультативные игры. В шести официальных встречах лишь раз проходила ставка на верховой исход (1 апреля 2023 года была зафиксирована ничья 3:3).

«Брентфорд» в гостях способен отстоять ничью. Вряд ли стоит ждать зрелищный матч. Скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд.

Последний матч команды провели 3 апреля. Тогда «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0.

Статистика для ставок

В декабре «Брайтон» ни разу не победил

«Брентфорд» уступил в трех предыдущих матчах кряду

3 апреля «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.70.

Прогноз: В апреле «Брайтон» и «Брентфорд» сыграли вничью. Тогда матч закончился со счетом 0:0. Не исключено, что команды снова не выявят сильнейшего.

Ставка: ничья за 4.30.

Прогноз: еще один прогноз, что за 90 минут команды не забьют больше трех голов.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.70