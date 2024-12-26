ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Ислам Махачев Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье? Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды
    Все новости спорта

    «Уотфорд» испытает проблемы с «Портсмутом»?

    «Уотфорд» — «Портсмут». Хозяева продолжают вести борьбу за плей-офф. На что лучше сделать ставку 26 декабря? Ответ — в прогнозе на 23-й тур английского Чемпионшипа с коэффициентом 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Портсмут
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Портсмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вакун Байо — нападающий «Уотфорда»
    В рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Уотфорд» на своем поле примет «Портсмут». Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Портсмут

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» располагаются на 8-й позиции Чемпионшипа, набрав 34 очка за 21 встречу. «Уотфорд» отстает от топ-6 в чемпионате лишь на 1 балл.

    К тому же, эта команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних матчей. «Уотфорд» набрал 26 очков на своем поле из 30-и возможных, занимая по этому показателю 3-е место в лиге.

    Уотфорд — Портсмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа команда уступила «Бернли» со счетом 1:2, пропустив голы в каждом тайме. Матчем ранее «Уотфорд» одолел «Вест Бромвич» (2:1).

    В последних 7-и встречах команда проиграла только однажды, а также по 3 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период «Уотфорд» сумел забить 8 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграет: Том Деле-Баширу (травма).

    Состояние команды: «Уотфорд» стабильно набирает очки, но команде необходимо побеждать чаще, чтобы претендовать на возвращение в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

    В «Уотфорде» есть интересный нападающий Вакун Байо, который входит в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Этот форвард отметился 9-ю голами за 20 встреч в Чемпионшипе.

    «Портсмут»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в лиге. Магия чисел — после 20-и туров «Портсмут» занимает 20-е место с 20-ю очками в активе.

    Команда опережает зону вылета лишь на 2 балла — вся борьба за выживание еще впереди. К тому же, «Портсмут» не так здорово выступает в гостях, набрав лишь 7 очков из 30-и возможных.

  • Энцо, Гравенберх, дуэт из «Брентфорда» и еще семь самых прогрессирующих игроков сезона в АПЛ
  • Очередное напоминание, почему назначение Энцо Марески в «Челси» стало почти судьбоносным решением
  • 21/12/2024

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Ковентри Сити» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Портсмут» еще крупнее проиграл «Дерби Каунтри» (0:4).

    В последних 6-и поединках у команды только одно поражение, 3 победы и 2 ничейных результата. За этот период «Портсмут» сумел одолеть «Бристоль Сити» (3:0) и «Престон» (3:1).

    Не сыграют: Ибане Боуат, Джейкоб Фаррелл, Марк Махони, Конор Шонесси, Джордан Уильямс и Кусини Йенди (у всех — травмы).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Пока что у «Портсмута» есть все шансы сохранить прописку в Чемпионшипе. Если команда вдруг не провалиться, то у нее все должно быть хорошо.

    Интересно, что «Портсмут» в последней очной встрече обыграл «Уотфорд» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме, но это случилось еще в 2012-м году. Смогут ли сейчас гости дать бой хозяевам? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и встречах «Уотфорд» проиграл только 1 раз

    • «Портсмут» также уступил только однажды в последних 6-и поединках

    • В последних 5-и очных встречах «Портсмут» дважды обыгрывал «Уотфорд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уотфорда» — 1.80, победа «Портсмута» — 4.30, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: У «Уотфорда» далеко не самая лучшая оборонительная линия в лиге.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Портсмута» 1 больше за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что «Уотфорд» не сможет отличиться голом в 1-м тайме. Частенько команда решает исход матча именно во 2-м отрезке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Уотфорда» 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Портсмут»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Уотфорд» испытает проблемы с «Портсмутом»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры