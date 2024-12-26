В рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Уотфорд» на своем поле примет «Портсмут». Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» располагаются на 8-й позиции Чемпионшипа, набрав 34 очка за 21 встречу. «Уотфорд» отстает от топ-6 в чемпионате лишь на 1 балл.

К тому же, эта команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних матчей. «Уотфорд» набрал 26 очков на своем поле из 30-и возможных, занимая по этому показателю 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа команда уступила «Бернли» со счетом 1:2, пропустив голы в каждом тайме. Матчем ранее «Уотфорд» одолел «Вест Бромвич» (2:1).

В последних 7-и встречах команда проиграла только однажды, а также по 3 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период «Уотфорд» сумел забить 8 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Том Деле-Баширу (травма).

Состояние команды: «Уотфорд» стабильно набирает очки, но команде необходимо побеждать чаще, чтобы претендовать на возвращение в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

В «Уотфорде» есть интересный нападающий Вакун Байо, который входит в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Этот форвард отметился 9-ю голами за 20 встреч в Чемпионшипе.

«Портсмут»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в лиге. Магия чисел — после 20-и туров «Портсмут» занимает 20-е место с 20-ю очками в активе.

Команда опережает зону вылета лишь на 2 балла — вся борьба за выживание еще впереди. К тому же, «Портсмут» не так здорово выступает в гостях, набрав лишь 7 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Ковентри Сити» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Портсмут» еще крупнее проиграл «Дерби Каунтри» (0:4).

В последних 6-и поединках у команды только одно поражение, 3 победы и 2 ничейных результата. За этот период «Портсмут» сумел одолеть «Бристоль Сити» (3:0) и «Престон» (3:1).

Не сыграют: Ибане Боуат, Джейкоб Фаррелл, Марк Махони, Конор Шонесси, Джордан Уильямс и Кусини Йенди (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока что у «Портсмута» есть все шансы сохранить прописку в Чемпионшипе. Если команда вдруг не провалиться, то у нее все должно быть хорошо.

Интересно, что «Портсмут» в последней очной встрече обыграл «Уотфорд» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме, но это случилось еще в 2012-м году. Смогут ли сейчас гости дать бой хозяевам? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах «Уотфорд» проиграл только 1 раз

«Портсмут» также уступил только однажды в последних 6-и поединках

В последних 5-и очных встречах «Портсмут» дважды обыгрывал «Уотфорд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уотфорда» — 1.80, победа «Портсмута» — 4.30, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: У «Уотфорда» далеко не самая лучшая оборонительная линия в лиге.

Ставка: Индивидуальный тотал «Портсмута» 1 больше за 2.05.

Прогноз: Можно предположить, что «Уотфорд» не сможет отличиться голом в 1-м тайме. Частенько команда решает исход матча именно во 2-м отрезке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Уотфорда» 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.02.