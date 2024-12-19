«Серкль Брюгге» сыграет против «Истанбула» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» сделал рывок в таблице Лиги конференций, поднявшись с 11 на 7 место, бельгийцы набрали 10 очков.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» одержал победу в матче против «Олимпии» (4:1).

Не сыграют: Из-за травм колена команде не смогут помочь Брунинью и Варлесон.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Лиге конференций «Секль Брюгге» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью, и потерпел одно поражение.

«Истанбул»

Турнирное положение: Напрямую «Истанбул» уже не может пробиться в 1/8 финала Лиги конференций, однако турецкий клуб продолжает борьбу за выход в стыковой раунд еврокубка, для этого нужно зацепиться за 24 место, которое клуб и занимает за тур до финиша основного этапа.

Последние матчи: «Истанбул» подправил турнирное положение в Лиге конференций, одержав победу над командой «Хайденхайм» (3:1).

Не сыграют: Турецкий клуб не сможет рассчитывать на четырёх своих футболистов. Из строя из-за травм выбыли Гюрлер, Озджан, Шахинер и Эргюн.

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Истанбул» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две проиграл.

Статистика для ставок

«Истанбул» занимает в Лиге конференций 24 место

«Серкль Брюгге» занимает в Лиге конференций 7 место

«Истанбул» и «Серкль Брюгге» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.78, а победа «Истанбула» — в 3.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.19.

Прогноз: «Серкль Брюгге» успешно играет в атаке, в 5 матчах бельгийцы забили 13 голов. Бельгийцы вполне могут отгрузить в ворота турецкого визави 2 мяча.

Ставка: Победа «Серкль Брюгге» с коэффициентом 2.06.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.08.