«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Ноттингем Форест» (1:1) по пенальти, «Уимблдон» (1:0) и «Челси» (2:0).
Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков и отрывом в 11 баллов от зоны вылета.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Лестером» (4:0).
Перед этим в предыдущем, 15-м туре английской Премьер-лиги коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Брентфорда» — 2:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучших шансах «Сорок» на победу, тем не менее, успех в прошлом матче вместе с фактором своего поля все же позволяют им рассчитывать на выход в следующий раунд.
Четыре гола команды в Кубке Лиги текущей кампании забивали разные игроки.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» также прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Колчестер» (1:0), «Лейтон Ориент» (3:1) и по пенальти «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).
Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает 10-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков и отрывом в 11 баллов от зоны вылета.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Челси» (1:2).
Перед этим в предыдущем поединке национального чемпионата коллектив обыграл на своем поле как раз нынешнего соперника с результативным счетом 4:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь два раза при трех победах и одной ничьей.
Это говорит о неплохих шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, тогда как недавняя победа над ним должна придать уверенность в своих силах.
Пять голов команды в Кубке Лиги текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ньюкасла» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Брентфорд» не проиграл
- в четырех последних матчах «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, победа «Брентфорда» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.02Реал — Пачука: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ньюкасла».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35