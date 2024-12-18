18 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Ноттингем Форест» (1:1) по пенальти, «Уимблдон» (1:0) и «Челси» (2:0).

Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков и отрывом в 11 баллов от зоны вылета.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Лестером» (4:0).

Перед этим в предыдущем, 15-м туре английской Премьер-лиги коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Брентфорда» — 2:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах «Сорок» на победу, тем не менее, успех в прошлом матче вместе с фактором своего поля все же позволяют им рассчитывать на выход в следующий раунд.

Четыре гола команды в Кубке Лиги текущей кампании забивали разные игроки.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» также прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Колчестер» (1:0), «Лейтон Ориент» (3:1) и по пенальти «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает 10-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков и отрывом в 11 баллов от зоны вылета.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Челси» (1:2).

Перед этим в предыдущем поединке национального чемпионата коллектив обыграл на своем поле как раз нынешнего соперника с результативным счетом 4:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь два раза при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, тогда как недавняя победа над ним должна придать уверенность в своих силах.

Пять голов команды в Кубке Лиги текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ньюкасла» забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Брентфорд» не проиграл

в четырех последних матчах «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, победа «Брентфорда» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ньюкасла».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35