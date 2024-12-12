Легия
Лугано
«Легия»
Турнирное положение: «Легия» обеспечила себе место в плей-офф Лиги конференций. За два тура до окончания основного этапа, польская команда занимает 2 место, набрав 12 очков.
Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Легия» одержала крупную победу над «Омонией» (3:0).
Легия — Лугано: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Мустафаев, Ойеделе, Тобиаш.
Состояние команды: В Лиге конференций «Легия» одержала четыре победы в четырёх матчах. Польский клуб забил в ворота соперника 11 мячей, не пропустив.
«Лугано»
Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 4 тура, по их итогам «Лугано» занимает 8 место, набрав 9 очков.
Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Гент» из Бельгии (2:0).
Не сыграют: В матче против «Легии» сыграют Боттани и Хайдари, игроки отбыли дисквалификаци. Однако в лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.
Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало три победы и потерпело одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей положительная: 7 на 4.
Статистика для ставок
- «Лугано» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья
- «Легия» занимает 2 место в Лиге конференций
- В 1971-м «Лугано» и «Легия» играли между собой в Лиге Европы. Тогда победу со счетом 3:1 одержали польские футболисты
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.83, а победа «Лугано» — в 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18 соответственно.
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Прогноз: «Легия» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Польский клуб может продолжить победный путь и в поединке против «Лугано».
Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 1.99.
Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.09.