ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко Эрнесто ВальвердеАнти-Моуринью. Сможет ли Вальверде впервые одолеть скандального португальца? Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC
    Все новости спорта

    «Легия» сохранит ворота на замке?

    «Легия» — «Лугано». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Лугано Прогнозы на Легия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Легия» — «Лугано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Заглембе» — «Легия»
    «Легия» сыграет против «Лугано» в 5-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 20:45 Лугано

    Лугано

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» обеспечила себе место в плей-офф Лиги конференций. За два тура до окончания основного этапа, польская команда занимает 2 место, набрав 12 очков.

    Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Легия» одержала крупную победу над «Омонией» (3:0).

    Легия — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Мустафаев, Ойеделе, Тобиаш.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В Лиге конференций «Легия» одержала четыре победы в четырёх матчах. Польский клуб забил в ворота соперника 11 мячей, не пропустив.

    «Лугано»

    Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 4 тура, по их итогам «Лугано» занимает 8 место, набрав 9 очков.

  • «Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
  • Эксклюзивное интервью со специалистом, возглавлявшим в разное время четыре клуба российской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Гент» из Бельгии (2:0).

    Не сыграют: В матче против «Легии» сыграют Боттани и Хайдари, игроки отбыли дисквалификаци. Однако в лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало три победы и потерпело одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей положительная: 7 на 4.

    Статистика для ставок

    • «Лугано» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

    • «Легия» занимает 2 место в Лиге конференций

    • В 1971-м «Лугано» и «Легия» играли между собой в Лиге Европы. Тогда победу со счетом 3:1 одержали польские футболисты

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.83, а победа «Лугано» — в 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: «Легия» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Польский клуб может продолжить победный путь и в поединке против «Лугано».

    Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансури — Захарова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Тихонова — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Александрова — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Голубич — Болквадзе
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Штурм Грац
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Легия» — «Лугано»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» сохранит ворота на замке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры