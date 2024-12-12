«Легия» сыграет против «Лугано» в 5-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» обеспечила себе место в плей-офф Лиги конференций. За два тура до окончания основного этапа, польская команда занимает 2 место, набрав 12 очков.

Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Легия» одержала крупную победу над «Омонией» (3:0).

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Мустафаев, Ойеделе, Тобиаш.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций «Легия» одержала четыре победы в четырёх матчах. Польский клуб забил в ворота соперника 11 мячей, не пропустив.

«Лугано»

Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно 4 тура, по их итогам «Лугано» занимает 8 место, набрав 9 очков.

Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Гент» из Бельгии (2:0).

Не сыграют: В матче против «Легии» сыграют Боттани и Хайдари, игроки отбыли дисквалификаци. Однако в лазарете швейцарского клуба находится аргентинский форвард Игнасио Алиседа, у которого диагностирована мышечная травма.

Состояние команды: «Лугано» в Лиге конференций одержало три победы и потерпело одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей положительная: 7 на 4.

Статистика для ставок

«Лугано» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

«Легия» занимает 2 место в Лиге конференций

В 1971-м «Лугано» и «Легия» играли между собой в Лиге Европы. Тогда победу со счетом 3:1 одержали польские футболисты

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.83, а победа «Лугано» — в 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18 соответственно.

Прогноз: «Легия» демонстрирует качественный футбол, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Польский клуб может продолжить победный путь и в поединке против «Лугано».

Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 1.99.

Прогноз: В матчах с участием «Легии» и «Лугано» в среднем забивается по 3 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.09.