«Копенгаген» сыграет против «Хартса» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Хартс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 19 строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Копенгаген» одержал победу над минским «Динамо» (2:1).

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Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних пяти матчах «Копенгаген» одержал 4 победы и 1 встречу сыграл вничью.

«Хартс»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 17 место с активом в 6 очков.

Последние матчи: «Хартс» не смог выиграть у бельгийского клуба «Серкль Брюгге» (0:2).

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и три поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Хартс» выиграл одну встречу в последних пяти матчах

Победная серия «Копенгагена» составляет 4 матча

«Хартс» и «Копенгаген» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.89, а победа «Хартса» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.16 соответственно.

Прогноз: Оба клуба находятся в средней части турнирной таблицы, оба способны сыграть в атакующий футбол. Мы рискнём в пользу того, что «Копенгаген» и «Хартс» забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.74.