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    Соперники обменяются голами?

    «Копенгаген» — «Хартс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Хартс»
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    «Виктория» — «Хартс»
    «Копенгаген» сыграет против «Хартса» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Хартс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:45 Хартс

    Хартс

  • Эдинбург
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    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 19 строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков.

    Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Копенгаген» одержал победу над минским «Динамо» (2:1).

    Копенгаген — Хартс: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Копенгаген» одержал 4 победы и 1 встречу сыграл вничью.

    «Хартс»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 17 место с активом в 6 очков.

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    • Последние матчи: «Хартс» не смог выиграть у бельгийского клуба «Серкль Брюгге» (0:2).

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и три поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Хартс» выиграл одну встречу в последних пяти матчах

    • Победная серия «Копенгагена» составляет 4 матча

    • «Хартс» и «Копенгаген» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.89, а победа «Хартса» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба находятся в средней части турнирной таблицы, оба способны сыграть в атакующий футбол. Мы рискнём в пользу того, что «Копенгаген» и «Хартс» забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.74.

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    «Копенгаген» — «Хартс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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