Копенгаген
Хартс
«Копенгаген»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 19 строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Копенгаген» одержал победу над минским «Динамо» (2:1).
Копенгаген — Хартс: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Копенгаген» одержал 4 победы и 1 встречу сыграл вничью.
«Хартс»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 17 место с активом в 6 очков.
Последние матчи: «Хартс» не смог выиграть у бельгийского клуба «Серкль Брюгге» (0:2).
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и три поединка проиграл.
Статистика для ставок
- «Хартс» выиграл одну встречу в последних пяти матчах
- Победная серия «Копенгагена» составляет 4 матча
- «Хартс» и «Копенгаген» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.89, а победа «Хартса» — в 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.16 соответственно.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.76Арсенал — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Оба клуба находятся в средней части турнирной таблицы, оба способны сыграть в атакующий футбол. Мы рискнём в пользу того, что «Копенгаген» и «Хартс» забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.74.