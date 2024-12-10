Бёрнли
Дерби Каунти
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Бёрнли» ныне сражается за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.
При этом «Бёрнли» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.
Бёрнли — Дерби Каунти: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Бёрнли» не смог переиграть «Мидлсбро» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). При этом чуть ранее она с таким же счетом одолела «Ковентри».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бёрнли» забил 7 мячей, пропустив всего лишь 1.
Не сыграют: Лайл Фостер — травмирован. Ганнибал Меджбри — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Кларетовые» до последней ничьей победили в 4 матчах кряду. А вот отставание от дуэта лидеров составляет 1 балл.
Матчи против «баранов» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Бёрнли» выиграл 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться в зону прямого повышения в классе. Да и «Дерби Каунти» команда не проигрывает уже долгих 17 лет.
«Дерби Каунти»
Турнирное положение: «Бараны» пока ни на что не претендуют. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Дерби Каунти» в 19 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Бараны» уступили «Лидсу» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Плюс встреча с «Суонси» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дерби Каунти» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Райна Ньямбе — травмирован.
Состояние команды: «Бараны» намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от неё измеряется всего 3 зачетными баллами.
При этом «Дерби Каунти» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс в трёх своих последних матчах команда проиграла.
«Бараны» имеют достаточно скромный по именам подбор игроков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Бараны» постараются дать бой одному из лидеров дивизиона.
Статистика для ставок
- «Бёрнли» до последней ничьей победил в 4 матчах кряду
- «Бараны» проиграли в 3 своих последних поединках
- «Дерби Каунти» уже 17 лет не обыгрывает «Бёрнли»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс явно способны прибавить.
«Кларетовые» смотрятся сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20