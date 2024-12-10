10 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Дерби Каунти». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Дерби Каунти», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бёрнли» ныне сражается за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «Бёрнли» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Бёрнли» не смог переиграть «Мидлсбро» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). При этом чуть ранее она с таким же счетом одолела «Ковентри».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бёрнли» забил 7 мячей, пропустив всего лишь 1.

Не сыграют: Лайл Фостер — травмирован. Ганнибал Меджбри — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кларетовые» до последней ничьей победили в 4 матчах кряду. А вот отставание от дуэта лидеров составляет 1 балл.

Матчи против «баранов» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Бёрнли» выиграл 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться в зону прямого повышения в классе. Да и «Дерби Каунти» команда не проигрывает уже долгих 17 лет.

«Дерби Каунти»

Турнирное положение: «Бараны» пока ни на что не претендуют. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Дерби Каунти» в 19 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Бараны» уступили «Лидсу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Плюс встреча с «Суонси» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дерби Каунти» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Райна Ньямбе — травмирован.

Состояние команды: «Бараны» намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от неё измеряется всего 3 зачетными баллами.

При этом «Дерби Каунти» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс в трёх своих последних матчах команда проиграла.

«Бараны» имеют достаточно скромный по именам подбор игроков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Бараны» постараются дать бой одному из лидеров дивизиона.

Статистика для ставок

«Бёрнли» до последней ничьей победил в 4 матчах кряду

«Бараны» проиграли в 3 своих последних поединках

«Дерби Каунти» уже 17 лет не обыгрывает «Бёрнли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс явно способны прибавить.

«Кларетовые» смотрятся сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20