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    «Бёрнли» быстро усмирит «баранов»

    «Бёрнли» — «Дерби Каунти». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Дерби Каунти»
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    «Бёрнли»
    10 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Дерби Каунти». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Дерби Каунти», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Декабря 2024 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:45 Дерби Каунти

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бёрнли» ныне сражается за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Бёрнли» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего лишь 7 раз.

    Бёрнли — Дерби Каунти: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Бёрнли» не смог переиграть «Мидлсбро» (1:1).

    До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). При этом чуть ранее она с таким же счетом одолела «Ковентри».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бёрнли» забил 7 мячей, пропустив всего лишь 1.

    Не сыграют: Лайл Фостер — травмирован. Ганнибал Меджбри — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кларетовые» до последней ничьей победили в 4 матчах кряду. А вот отставание от дуэта лидеров составляет 1 балл.

    Матчи против «баранов» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Бёрнли» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться в зону прямого повышения в классе. Да и «Дерби Каунти» команда не проигрывает уже долгих 17 лет.

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Бараны» пока ни на что не претендуют. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Дерби Каунти» в 19 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Бараны» уступили «Лидсу» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). Плюс встреча с «Суонси» завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дерби Каунти» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Райна Ньямбе — травмирован.

    Состояние команды: «Бараны» намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от неё измеряется всего 3 зачетными баллами.

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    При этом «Дерби Каунти» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс в трёх своих последних матчах команда проиграла.

    «Бараны» имеют достаточно скромный по именам подбор игроков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Бараны» постараются дать бой одному из лидеров дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Бёрнли» до последней ничьей победил в 4 матчах кряду

    • «Бараны» проиграли в 3 своих последних поединках

    • «Дерби Каунти» уже 17 лет не обыгрывает «Бёрнли»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс явно способны прибавить.

    «Кларетовые» смотрятся сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Бёрнли» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. «Бёрнли» быстро усмирит «баранов»
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