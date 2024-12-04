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    «Кёльн» — «Герта». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кёльн» — «Герта»
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    «Герта»
    4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Герта». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кёльн» — «Герта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кёльн»

    Турнирное положение: «Козлы» нынче представляют второй по рангу немецкий дивизион. По итогам 16 туров чемпионата команда оккупировала 6 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Кёльн» неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Козлы» расписали мировую с «Ганновером» (2:2).

    До того команда минимально одолела «Пройссен Мюнстер». При этом чуть ранее «козлы» расписали паритет с «Гронингеном» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Кёльн» забил 6 мячей при 3 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Козлы» не проигрывали в 6 своих последних поединках. Вот только хватит ли у команды ресурсов для борьбы на двух фронтах?!

    Матчи против «Герты» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кёльн» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой путь в Кубке страны. Да и берлинцам «козлы» не проигрывают уже 2 года.

    «Герта»

    Турнирное положение: «Герта» сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

    Причем «Герта» в 14 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 гола.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Берлинцы оставили ни с чем «Магдебург» (3:1).

    До того команда не сумела переиграть скромный «Ульм» (2:2). А вот встреча с «Дармштадтом» завершилась досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Герта» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Старая дама» сражается за попадание в тройку. Да и в Кубке Германии команда явно способна пошуметь.

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    При этом «Герта» в двух последних очных встречах уступила «козлам». Да и месяц назад команда минимально уступила «Кёльну».

    Команда имеет весьма качественный, как для второго по силе немецкого дивизиона, подбор игроков. Отметим Флориана Нидерлерхнера, отличившегося 5 голами в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и пора бы берлинцам продемонстрировать свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • «Кёльн» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    • «Герта» не проигрывала в 2 своих последних поединках

    • «Кёльн» обыграл берлинцев в двух последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Козлы» нынче на подъеме, и явно намерены пройти в следующий раунд Кубка Германии.

    Номинальные хозяева уж точно сразу будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Кёльна» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.30

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    «Кёльн» — «Герта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. «Старой даме» сразу несдобровать!
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