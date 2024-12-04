4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Герта». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кёльн» — «Герта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» нынче представляют второй по рангу немецкий дивизион. По итогам 16 туров чемпионата команда оккупировала 6 строчку турнирной таблицы.

При этом «Кёльн» неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Козлы» расписали мировую с «Ганновером» (2:2).

До того команда минимально одолела «Пройссен Мюнстер». При этом чуть ранее «козлы» расписали паритет с «Гронингеном» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Кёльн» забил 6 мячей при 3 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Козлы» не проигрывали в 6 своих последних поединках. Вот только хватит ли у команды ресурсов для борьбы на двух фронтах?!

Матчи против «Герты» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кёльн» выиграл 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой путь в Кубке страны. Да и берлинцам «козлы» не проигрывают уже 2 года.

«Герта»

Турнирное положение: «Герта» сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

Причем «Герта» в 14 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 гола.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Берлинцы оставили ни с чем «Магдебург» (3:1).

До того команда не сумела переиграть скромный «Ульм» (2:2). А вот встреча с «Дармштадтом» завершилась досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Герта» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Старая дама» сражается за попадание в тройку. Да и в Кубке Германии команда явно способна пошуметь.

При этом «Герта» в двух последних очных встречах уступила «козлам». Да и месяц назад команда минимально уступила «Кёльну».

Команда имеет весьма качественный, как для второго по силе немецкого дивизиона, подбор игроков. Отметим Флориана Нидерлерхнера, отличившегося 5 голами в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и пора бы берлинцам продемонстрировать свой потенциал.

Статистика для ставок

«Кёльн» не проигрывал в 6 своих последних матчах

«Герта» не проигрывала в 2 своих последних поединках

«Кёльн» обыграл берлинцев в двух последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Козлы» нынче на подъеме, и явно намерены пройти в следующий раунд Кубка Германии.

Номинальные хозяева уж точно сразу будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Кёльна» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30