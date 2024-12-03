3 декабря в 6-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Айн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Айн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» в пяти стартовых турах набрал 3 очка. Да и атака команды выглядит крайне проблемно, отличившись всего лишь 1 голом.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких снова проиграла. Ташкентцы уступили «Бунедкору» (0:2).

При этом «Пахтакор» чуть ранее не смог обыграть «Эстегляль» (0:0). А вот поединок с АГМК завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ташкентцы не побеждали в пяти своих последних поединках. При этом в трех последних команда Шацких не забивала.

Матчи с «Аль-Айном» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись голами.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы вернуться на забивной путь опытнейшему Драгану Черану.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: Полпред ОАЭ проводит крайне противоречивый сезон. В Азиатской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 12 месте.

Причем «Аль-Айн» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 9 мячей при 17 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре главного клубного турнира Азии команда не сумела разжиться очками. «Аль-Айн» дома уступил аравийскому «Аль-Ахли» (1:2).

При этом до того команда сумела переиграть «Аль-Уробу» (4:2). А вот встреча с «Аль-Насром» завершилась разгромным поражением (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Айн» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Айн» в Азиатской Лиге чемпионов набрал всего один балл. Да и оборона команды явно не блещет надежностью.

В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера измеряется уже 10 очками.

В кадровом плане «Аль-Айн» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда явно способна прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Ташкентцы не побеждали в 5 своих последних поединках

«Аль-Айн» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Пахтакор» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забил всего 1 мяч в 5 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.

Прогноз: «Аль-Айн» имеет крайне ненадежные тылы, да и команде Шацких нужно прибавлять в плане реализации.

Ташкентцы раздосадованы неудачей в своем чемпионате, и явно мотивированы улучшить свои позиции в Азиатской Лиге чемпионов.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14