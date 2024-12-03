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    Долгожданная победа «Пахтакора»?

    «Пахтакор» — «Аль-Айн». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Аль-Айн»
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    Драган Черан
    3 декабря в 6-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Айн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Айн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 03 Декабря 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 17:00 Аль-Айн

    Аль-Айн

  • Аль-Айн
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» в пяти стартовых турах набрал 3 очка. Да и атака команды выглядит крайне проблемно, отличившись всего лишь 1 голом.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Максима Шацких снова проиграла. Ташкентцы уступили «Бунедкору» (0:2).

    При этом «Пахтакор» чуть ранее не смог обыграть «Эстегляль» (0:0). А вот поединок с АГМК завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ташкентцы не побеждали в пяти своих последних поединках. При этом в трех последних команда Шацких не забивала.

    Матчи с «Аль-Айном» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись голами.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы вернуться на забивной путь опытнейшему Драгану Черану.

    «Аль-Айн»

    Турнирное положение: Полпред ОАЭ проводит крайне противоречивый сезон. В Азиатской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 12 месте.

    Причем «Аль-Айн» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 9 мячей при 17 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре главного клубного турнира Азии команда не сумела разжиться очками. «Аль-Айн» дома уступил аравийскому «Аль-Ахли» (1:2).

    При этом до того команда сумела переиграть «Аль-Уробу» (4:2). А вот встреча с «Аль-Насром» завершилась разгромным поражением (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Айн» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Айн» в Азиатской Лиге чемпионов набрал всего один балл. Да и оборона команды явно не блещет надежностью.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера измеряется уже 10 очками.

    В кадровом плане «Аль-Айн» выглядит достаточно выгодно. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Команда явно способна прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы не побеждали в 5 своих последних поединках

    • «Аль-Айн» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Пахтакор» в нынешней Лиге чемпионов в среднем забил всего 1 мяч в 5 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 2.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.74.

    Прогноз: «Аль-Айн» имеет крайне ненадежные тылы, да и команде Шацких нужно прибавлять в плане реализации.

    Ташкентцы раздосадованы неудачей в своем чемпионате, и явно мотивированы улучшить свои позиции в Азиатской Лиге чемпионов.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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    «Пахтакор» — «Аль-Айн»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Пахтакора»?
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