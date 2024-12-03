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    Выберется ли «Ипсвич» из зоны вылета?

    «Ипсвич» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Кристал Пэлас»
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    Жан-Филипп Матета
    «Ипсвич» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Декабря 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 22:30 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич Таун» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й строчки, которую занимает как раз нынешний соперник, и опережает последний «Саутгемптон» на четыре очка.

    Ипсвич Таун — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).

    В предыдущем туре «Трактористы» также в английском национальном первенстве набрали один балл, с результатом 1:1 в домашних стенах отобрав очки у «Манчестер Юнайтед».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Донасьен, Джонсон, Филлипс, Хирст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: во всех поединках в разных турнирах текущего сезона «Ипсвич» выиграл лишь раз при шести ничьих и семи поражениях.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, лишь одно поражение в четырех последних играх все же обещает ничью, особенно на своем поле.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 13-ти туров английского первенства набрал только девять баллов, поэтому вовсю втянут в борьбу за выживание.

    Команда занимает 17-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета, а также нынешнего соперника, только по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Орлы» в домашних стенах разошлись миром с «Ньюкаслом» (1:1).

    Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив также сыграл вничью, но на этот раз на выезде с «Астон Виллой» — соперники забили по два мяча.

    Не сыграют: травмированы — Уме, Уортон, Риад, Матеус Франса, дисквалифицирован — Камада.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

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    Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на своем поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, что уже будет неплохим результатом, ведь это встреча с конкурентом.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.40, победа «Ипсвича» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами таким же, как и ТМ 2,5 — 1.90.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в трех из четырех последних поединков гостей.

    Ставка: ничья за 3.40

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    «Ипсвич» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Ипсвич» из зоны вылета?
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