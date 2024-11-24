24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Санкт-Паули». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» все никак не обретут стабильность. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 9 строчку турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М относительно неплохо атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече был обыгран «Пройссен Мюнстер» (3:1).

До того команда расписала мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0). При этом чуть ранее гладбахцы учинили разгром «Вердеру» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» М настреляла всего 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лука Нетц — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: гладбахцы крепки, но пока не блещут стабильностью результатов. Да и отставание от топ-6 составляет 2 очка.

Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» М по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. «Жеребята» имеют весьма квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» в текущем чемпионате борются за выживание в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Санкт-Паули» в 10 матчах настрелял всего 7 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Пираты» не сумели одолеть «Айнтрахт» Б (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Баварии». А вот встреча с «Хоффенхаймом» завершилась уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Скотт Бэнкс, Адам Дзвигала, Коннор Меткалф, Роберт Вагнер — травмированы.

Состояние команды: «пиратам» должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от спасительной 15 позиции нынче минимальное.

При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А забивает команда реже всех в элите немецкого футбола.

В Бундеслиге «пиратам» очень тяжело. Проблемы с реализацией никуда не делись, так что очки даются с огромной натугой.

Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Пираты» постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» забивает реже всех в лиге — 7 мячей

«Боруссия» М не проигрывала в 3 своих последних поединках

Гладбахцы не обыгрывают «пиратов» уже 9 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, выглядят слабее соперника.

«Жеребята» намереваются побороться за выход в еврокубки, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05