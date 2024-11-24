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    «Жеребята» сразу понесутся в атаку

    «Боруссия» М — «Санкт-Паули». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Санкт-Паули»
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    «Боруссия» М
    24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Санкт-Паули». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» все никак не обретут стабильность. По итогам 10 туров чемпионата команда оккупировала 9 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М относительно неплохо атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В контрольной встрече был обыгран «Пройссен Мюнстер» (3:1).

    До того команда расписала мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0). При этом чуть ранее гладбахцы учинили разгром «Вердеру» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» М настреляла всего 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лука Нетц — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: гладбахцы крепки, но пока не блещут стабильностью результатов. Да и отставание от топ-6 составляет 2 очка.

    Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» М по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. «Жеребята» имеют весьма квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» в текущем чемпионате борются за выживание в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Санкт-Паули» в 10 матчах настрелял всего 7 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Пираты» не сумели одолеть «Айнтрахт» Б (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Баварии». А вот встреча с «Хоффенхаймом» завершилась уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Скотт Бэнкс, Адам Дзвигала, Коннор Меткалф, Роберт Вагнер — травмированы.

    Состояние команды: «пиратам» должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Да и отставание от спасительной 15 позиции нынче минимальное.

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    При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А забивает команда реже всех в элите немецкого футбола.

    В Бундеслиге «пиратам» очень тяжело. Проблемы с реализацией никуда не делись, так что очки даются с огромной натугой.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Пираты» постараются зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» забивает реже всех в лиге — 7 мячей

    • «Боруссия» М не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • Гладбахцы не обыгрывают «пиратов» уже 9 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, выглядят слабее соперника.

    «Жеребята» намереваются побороться за выход в еврокубки, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Боруссия» М — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Жеребята» сразу понесутся в атаку
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