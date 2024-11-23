23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Шинник». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы пока осели в середняках лиги. После 19 туров они занимают 11 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» в 19 поединках первенства настрелял 21 мяч. А вот оборона команды дала результативный сбой 26 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Красноярцы с боем уступили «Уралу» (3:4).

До того команда Андрея Тихонова пала под натиском «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Ротором» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы проиграли в двух своих последних матчах. А вот отставание от искомой зоны стыков измеряется 8 очками.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что красноярцы намерены вернуться на победную тропу. Да и пора бы команде Тихонова поднатореть в плане реализации.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. По итогам 19 туров первенства команда находится на 15 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла лишь 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Ярославцы не дали себя обыграть «Чайке» (0:0).

При этом до того команда по всем статьям уступила «Уралу» (0:2). А вот встреча с «моряками» принесла подопечным Дмитрия Черышева успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы имеют явные проблемы с реализацией голевых моментов. При этом команда никому за здорово живешь не сдается.

При этом «Шинник» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

Ярославцы два месяца назад переиграли «Енисей» (2:0). Причем оба гола команда забила в концовках таймов.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Ярославцы вполне способны сдержать натиск красноярских атак.

Статистика для ставок

Красноярцы проиграли в 2 своих последних поединках

«Шинник» не забивал в 2 своих последних матчах

«Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и вообще, команда у Черышева весьма ершистая.

«Енисей» явно мотивирован вернуться на победный путь, вот только стабильностью команда не блещет.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17