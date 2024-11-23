Енисей
Шинник
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы пока осели в середняках лиги. После 19 туров они занимают 11 место в турнирной таблице.
При этом «Енисей» в 19 поединках первенства настрелял 21 мяч. А вот оборона команды дала результативный сбой 26 раз.
Енисей — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Красноярцы с боем уступили «Уралу» (3:4).
До того команда Андрея Тихонова пала под натиском «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Ротором» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы проиграли в двух своих последних матчах. А вот отставание от искомой зоны стыков измеряется 8 очками.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что красноярцы намерены вернуться на победную тропу. Да и пора бы команде Тихонова поднатореть в плане реализации.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. По итогам 19 туров первенства команда находится на 15 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла лишь 12 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Ярославцы не дали себя обыграть «Чайке» (0:0).
При этом до того команда по всем статьям уступила «Уралу» (0:2). А вот встреча с «моряками» принесла подопечным Дмитрия Черышева успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы имеют явные проблемы с реализацией голевых моментов. При этом команда никому за здорово живешь не сдается.
При этом «Шинник» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
Ярославцы два месяца назад переиграли «Енисей» (2:0). Причем оба гола команда забила в концовках таймов.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Ярославцы вполне способны сдержать натиск красноярских атак.
Статистика для ставок
- Красноярцы проиграли в 2 своих последних поединках
- «Шинник» не забивал в 2 своих последних матчах
- «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и вообще, команда у Черышева весьма ершистая.
«Енисей» явно мотивирован вернуться на победный путь, вот только стабильностью команда не блещет.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17