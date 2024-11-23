ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии? ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами» Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
    Все новости спорта

    Первый тайм завершится вничью?!

    «Енисей» — «Шинник». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Енисей Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов
    23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Шинник». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 23 Ноября 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы пока осели в середняках лиги. После 19 туров они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» в 19 поединках первенства настрелял 21 мяч. А вот оборона команды дала результативный сбой 26 раз.

    Енисей — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Красноярцы с боем уступили «Уралу» (3:4).

    До того команда Андрея Тихонова пала под натиском «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Ротором» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Красноярцы проиграли в двух своих последних матчах. А вот отставание от искомой зоны стыков измеряется 8 очками.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Енисей» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что красноярцы намерены вернуться на победную тропу. Да и пора бы команде Тихонова поднатореть в плане реализации.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы сражаются за выживание в лучшей лиге мира. По итогам 19 туров первенства команда находится на 15 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла лишь 12 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Неймар и Кьеза вернутся на родину, борьба за Дэвида, Гризманн в раздумьях
  • 18/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Ярославцы не дали себя обыграть «Чайке» (0:0).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Уралу» (0:2). А вот встреча с «моряками» принесла подопечным Дмитрия Черышева успех (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы имеют явные проблемы с реализацией голевых моментов. При этом команда никому за здорово живешь не сдается.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Шинник» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

    Ярославцы два месяца назад переиграли «Енисей» (2:0). Причем оба гола команда забила в концовках таймов.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Ярославцы вполне способны сдержать натиск красноярских атак.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы проиграли в 2 своих последних поединках

    • «Шинник» не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

    Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и вообще, команда у Черышева весьма ершистая.

    «Енисей» явно мотивирован вернуться на победный путь, вот только стабильностью команда не блещет.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Брагантино — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Йове-Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Шарлотт — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.77
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Калгари — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эсхата — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Первый тайм завершится вничью?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры