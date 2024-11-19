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    Поднимется ли Швеция во второй дивизион?

    Швеция — Азербайджан. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

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    Виктор Дьёкереш
    19 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Швеция и Азербайджан. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Азербайджан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 19 Ноября 2024 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 22:45 Азербайджан

    Азербайджан

  • Баку
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    Швеция

    Турнирное положение: Швеция по итогам пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 13 очков.

    Швеция занимает первую позицию, на три очка опережая своего прямого и единственного конкурента Словакию, которая находится на второй строчке в квартете.

    Швеция — Азербайджан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала разгромную победу наж Эстониией (3:0).

    Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки со Словакией с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, и уж как минимум обещает ничью, а с учетом явного преимущества в классе, а также фактора своего поля, им наверняка удастся повыситься в классе.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и всего дивизиона Лиги наций с четырьмя голами.

    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджан после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал только один балл.

    Азербайджан занимает четвертую позицию, на три очка отставая от третьей в квартете Эстонии, поэтому он еще способен избежать понижения в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с той же Эстонией (0:0).

    Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах потерпела поражение от Словакии (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были пришлись на Лигу наций, Азербайджан проиграл четырежды при одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

    Турал Байрамов — лучший бомбардир команды в Лиге наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Азербайджана забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Азербайджана забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья — в 7.50, успех Азербайджана — в 14.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.46 и 2.55.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Азербайджана.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28

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    Швеция — Азербайджан: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Швеция во второй дивизион?
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