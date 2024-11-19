19 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Швеция и Азербайджан. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Азербайджан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швеция

Турнирное положение: Швеция по итогам пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 13 очков.

Швеция занимает первую позицию, на три очка опережая своего прямого и единственного конкурента Словакию, которая находится на второй строчке в квартете.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала разгромную победу наж Эстониией (3:0).

Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки со Словакией с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, и уж как минимум обещает ничью, а с учетом явного преимущества в классе, а также фактора своего поля, им наверняка удастся повыситься в классе.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и всего дивизиона Лиги наций с четырьмя голами.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал только один балл.

Азербайджан занимает четвертую позицию, на три очка отставая от третьей в квартете Эстонии, поэтому он еще способен избежать понижения в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с той же Эстонией (0:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах потерпела поражение от Словакии (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были пришлись на Лигу наций, Азербайджан проиграл четырежды при одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

Турал Байрамов — лучший бомбардир команды в Лиге наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Азербайджана забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей Азербайджана забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья — в 7.50, успех Азербайджана — в 14.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.46 и 2.55.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних поединков.

Вместе с тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Азербайджана.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28